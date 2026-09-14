Paritarias estatales: convocan a los gremios para el 29 de septiembre con agendas cruzadas

Los gremios estatales de Río Negro confirmaron la convocatoria a la Mesa de la Función Pública para el próximo 29 de septiembre . La discusión no solo se centrará en la pauta salarial, sino que también coincidirá con el debate en torno al proyecto de ley para la libre elección de obra social impulsado por el Gobierno provincial, el cual aún resta ingresar a la Legislatura.

Desde ATE , organización conducida por Rodrigo Vicente , confirmaron la fecha mediante un comunicado y anticiparon su intención de cerrar el acuerdo para lo que resta de 2026 . El sindicato apunta a dar por concluida la paritaria del año basándose en el esquema acordado en mayo , el cual actualiza los haberes según el promedio del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) nacional y el registro de Viedma .

Sin embargo, el panorama entre las organizaciones sindicales dista de ser homogéneo. Mientras la conducción provincial mantiene esta fórmula de actualización, los demás gremios estatales solicitan cambios profundos en las condiciones de negociación y en la política salarial.

El reclamo de UPCN por una recomposición salarial de fondo

Por parte de UPCN, liderada por Juan Carlos Scalesi, la postura se mantiene crítica hacia el esquema aplicado por el Ejecutivo. Aunque no emitieron declaraciones oficiales sobre la fecha del 29 de septiembre, la entidad venía enviando notas a la Secretaría de la Función Pública desde junio para exigir la reapertura del diálogo y cuestionar lo que consideran acuerdos unilaterales entre el Gobierno y ATE.

Desde la conducción de UPCN señalaron que “La mesa institucional no puede depender de reuniones políticas ni de agendas ajenas”. Asimismo, consideraron insuficiente el ajuste por IPC híbrido frente al endeudamiento de los trabajadores y reclamaron una recomposición de fondo. “Para sanear las deudas, primero hay que recomponer el ingreso. Exigimos medidas concretas y una política salarial previsible que garantice un vivir digno”, expresaron.

Unter exige adelantar la mesa y cuestiona licencias e Ipross

En tanto, desde Unter exigieron adelantar la fecha de negociación y denunciaron dilaciones por parte de la administración de Río Negro. El gremio docente, que previamente había resuelto en un congreso extraordinario realizar un paro de 48 horas si no había llamado en septiembre, busca incorporar las condiciones laborales al debate paritario, incluyendo el cuestionado sistema de auditorías médicas.

Respecto a los controles médicos sobre las licencias, el sindicato denunció que se busca ejercer un control indebido sobre el personal. “Pretenden convertir un derecho laboral en un mecanismo de control y disciplinamiento. Nuestro régimen de licencias se respeta. Enfermarnos no puede significar perder salario”, enfatizaron.

A este malestar se suma la oposición de Unter al proyecto oficial sobre la obligatoriedad de aportes al Ipross, advirtiendo sobre un potencial vaciamiento de la obra social. Según la entidad, “Con un Instituto prácticamente fundido, con salarios que no llegan a cubrir las necesidades mínimas de un hogar y con el desgaste de nuestra salud producto de la ausencia de políticas públicas que permitan el acceso a la salud preventiva, resulta evidente que los empleados públicos de Río Negro no somos los mejores candidatos para que una prepaga nos admita como sus clientes”.

Por último, los docentes anticiparon que reclamarán en la mesa paritaria con Educación recuperar la participación sindical en el Consejo de Administración del Ipross. Desde el gremio remarcaron que “La salud no puede quedar en manos de decisiones tomadas a espaldas de quienes aportamos y sostenemos la obra social”.