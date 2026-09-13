Secuestran drogas sintéticas, cocaína y marihuana en el ingreso a una fiesta electrónica en Cipolletti

Durante un operativo de prevención desarrollado entre la medianoche y las 4 de la mañana de este domingo, personal de la División Toxicomanía de Cipolletti detectó e incautó diversas drogas en el acceso a una fiesta electrónica realizada en un predio privado.

Los efectivos identificaron la presencia de drogas sintéticas en distintas presentaciones, principalmente anfetaminas y metanfetaminas , hallando comprimidos, fragmentos de pastillas, polvos y sustancias cristalinas. Además, se constató que uno de los asistentes portaba cocaína , mientras que otros intentaron ingresar con cigarrillos de marihuana .

En el lugar se realizaron los narcotest orientativos que confirmaron la composición química de las sustancias. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia Federal , bajo la intervención del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca .

Control preventivo de la Policía

Este procedimiento forma parte de las tareas de control que la Policía de Río Negro lleva adelante en eventos de alta concurrencia. El despliegue de personal especializado de Toxicomanía y Leyes Especiales busca evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes, así como detectar situaciones vinculadas al narcotráfico.

Estas acciones se enmarcan en el programa Río Negro Seguridad Inteligente, el cual integra trabajo territorial, tecnología e información para anticipar situaciones delictivas. Ante este tipo de hechos, se recordó que la Secretaría de Narcocriminalidad dispone de la línea gratuita 0800-DROGAS (0800-333-4124) para realizar denuncias anónimas y confidenciales.