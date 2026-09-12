Investigaban conflictos entre narcos y secuestraron drogas, balanzas y dinero en las 1200 Viviendas

Los policías detectaron que operaba un kiosco narco en un departamento. Lo allanaron y dos hombres quedaron involucrados. Hay un transfondo violento.

La droga fraccionada y el dinero secuestrado en un departamento de las 1200 Viviendas.

Un allanamiento en un departamento de las 1200 Viviendas de Cipolletti permitió secuestrar unas 200 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares, elementos que indican el posible funcionamiento de un kiosco narco. El operativo fue resultado de una investigación de dos meses realizada por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales, se informó oficialmente.

Pero además volvió a poner en escena la violenta disputa por el dominio territorial que libran bandas que se dedican a la venta de drogas, conflictos que han provocado víctimas fatales y se han convertido un drama para el resto del vecindario.

El procedimiento, que contó con la participación de decenas de uniformados que llegaron silenciosamente en varios vehículos, se concretó durante la tarde noche del jueves, en un domicilio ubicado sobre calle Manuel Estrada al 1800, a unos 200 metros de la Subcomisaría 79.

Sospechas de un kiosco narco

La investigación había permitido establecer que el inmueble sería utilizado como punto de comercialización de estupefacientes al menudeo, en el marco de una causa federal por presunta infracción a la Ley 23.737. Durante dos meses, el personal policial reunió información y elementos de prueba vinculados con la actividad investigada.

El trabajo se inició a partir de datos obtenidos por los propios efectivos sobre distintos conflictos registrados en el sector y la posible relación con la venta de drogas, destacaron las fuentes.

Con las medidas de prueba reunidas, se solicitó una orden de allanamiento y requisa a la Justicia Federal. La medida fue autorizada por el juez Federal de Garantías Hugo Horacio Greca y se concretó con la intervención de la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, junto con la colaboración del Grupo Especial COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-, cuyos efectivos lideraron la irrupción al inmueble sospechado.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada en aproximadamente 200 dosis, además de marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Para los investigadores, “estos elementos presentan características compatibles con una presunta actividad de comercialización de estupefacientes”.

En el procedimiento fueron identificados dos hombres, quienes quedaron vinculados a la investigación y fueron notificados de la formación de una causa por infracción a la Ley 23.737, conforme a las disposiciones del auxiliar fiscal Ferraris Berenguer, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de General Roca.

Cómo sigue la causa

La causa continúa en trámite ante la Unidad Fiscal Federal interviniente, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

“Este tipo de investigaciones forma parte de una estrategia de prevención y abordaje del delito basada en Río Negro Seguridad Inteligente, que articula el trabajo de los equipos policiales, el análisis de información y la tecnología para fortalecer la prevención y la investigación criminal”, se resaltó.

Las autoridades piden a la población que “Ante situaciones vinculadas con la venta de drogas, la comunidad puede realizar denuncias de manera confidencial a través del 0800-333-4124”.