Hito en el hospital de Cipolletti: se realizaron dos neurocirugías pediátricas de alta complejidad

El Hospital de Cipolletti fue escenario este viernes de dos neurocirugías pediátricas de alta complejidad, entre ellas una rizotomía, un procedimiento que se realiza por primera vez en la institución y que representa un antecedente inédito para la zona.

Así lo confirmó Natalia Retamal , jefa del servicio de pediatría del hospital, en diálogo con LM Cipolletti .

Una de las cirugías consistió en la extracción de un quiste aracnoideo en una paciente de 13 años, cuya localización le generaba convulsiones. La otra intervención fue una practicada en un paciente de 9 años. Según explicó Retamal, se trata de "una cirugía que descomprime fibras nerviosas que generan mucha espasticidad y dolor de manera crónica".

La rizotomía es particularmente destacada porque es la primera que se realiza en la provincia de Río Negro. Antes hubo antecedentes similares en el Hospital Juan XXIII, a cargo del mismo equipo de neurocirugía, y otra intervención comparable se llevó a cabo en el Hospital Castro Rendón, también hace tiempo.

La Jefa del sector señaló que: ''La idea es poder darle respuesta a estos pacientes crónicos y no tener que mandarlos al Garrahan ni al Gutiérrez ni a Buenos Aires".

El equipo que llevó adelante las cirugías está integrado por el doctor Juan Linares y la doctora Yamila Basilotta, ambos formados en el Hospital Garrahan. Actualmente trabajan en el Castro Rendón y en el sector privado, en la Clínica San Lucas, y desde ahora también se suman como cirujanos del Hospital de Cipolletti.

Retamal adelantó además que, ante la falta de terapia pediátrica propia, se está gestionando la apertura de una terapia intermedia en el hospital. En este sentido explicó que "la población ha crecido en cuanto a demanda y a complejidad" y que se destinaron dos habitaciones del área de pediatría, donde los pacientes quedarán bajo control con un terapista que llegará desde General Roca.

La prevalencia de donantes de córneas permite que la lista de espera sea reducida y dar respuesta en otras provincias.

El hospital realizó 11 trasplantes de córnea en lo que va del año

El Hospital ''Dr. Pedro Moguillansky'' de Cipolletti consolida su servicio de trasplante de córneas, que desde su puesta en marcha en 2020, ya realizó 88 intervenciones y alcanzó 11 procedimientos en lo que va del año. Se trata del único hospital público de Río Negro que realiza este tipo de trasplantes, garantizando el acceso a pacientes con y sin cobertura médica.

El Ministerio de Salud de Río Negro destacó la labor del equipo de trasplante de córneas que desde 2020 trabaja en el nosocomio local. Desde el organismo se destaca el servicio como una forma estratégica de garantizar la procuración de tejidos en la región y que, en lo que va del año, ya alcanzó un total de 11 trasplantes de córnea.

La consolidación de este espacio operativo, que cuenta con dos oftalmólogos con especialidad en trasplantes, que permite dar respuesta sanitaria a la población de forma equitativa, garantizando los procedimientos tanto a personas con obra social como a pacientes sin cobertura médica privada, reafirmando el principio de universalidad del sistema público de salud rionegrino.

Desde su creación son 88 las intervenciones realizadas en el hospital público, único en la provincia en el que se realiza este tipo de procedimiento que mejora la calidad de vida de las personas.