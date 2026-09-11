Alberto Weretilneck recorrió los trabajos que mejoran los desagües de Cipolletti

El Gobernador supervisó la obra de entubamiento que beneficiará a tres cuencas pluviales de la ciudad, con una inversión superior a los $4.770 millones y financiamiento internacional.

El Gobernador recorrió el inicio de obra de desagües pluviales en Cipolletti que se financia con crédito internacional.

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos que se ejecutan en Cipolletti para mejorar el escurrimiento pluvial de la ciudad. La obra apunta a reducir los anegamientos que se producen durante las lluvias intensas en distintos barrios.

La intervención alcanza las cuencas de Vélez Sarsfield, Naciones Unidas y Paso de los Libres, tres sectores históricamente afectados por el desborde de agua . El objetivo es dotar a la ciudad de infraestructura permanente que evite la repetición de estos inconvenientes cada temporada de lluvias.

El proyecto cuenta con un presupuesto de $4.770.025.119 y un plazo de ejecución estimado en un año. Los trabajos son ejecutados por el Departamento Provincial de Aguas, en articulación directa con el Municipio de Cipolletti y financiamiento de la CAF.

Durante la recorrida, Weretilneck expresó su satisfacción por el avance de la obra y el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno. "Vamos a entubar este canal. Estamos muy contentos con este cambio que llevamos adelante junto con Rodrigo y la Municipalidad", señaló el mandatario.

El Gobernador remarcó además que la iniciativa busca dar una respuesta estructural a un problema recurrente. "No queremos seguir llegando después de cada lluvia a atender la emergencia: queremos hacer la infraestructura necesaria para que el problema deje de repetirse", afirmó durante la visita a la obra.

Casi tres kilómetros de intervención

El proyecto contempla aproximadamente 3.300 metros de trabajos sobre los desagües pluviales de Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. La meta es mejorar tanto la captación como la conducción del agua de lluvia en cada uno de estos sectores.

Los trabajos comenzaron sobre la calle Paso de los Libres y avanzarán de manera progresiva desde la Ruta 22 hacia el norte de la ciudad. Allí se entubarán 934 metros del canal de desagüe existente en ese tramo específico.

Posteriormente, la nueva infraestructura se conectará con el sistema ya instalado sobre la Ruta Provincial 22, completando así el esquema de escurrimiento previsto para toda la zona. Esta conexión resulta clave para garantizar la eficacia del sistema pluvial.

Impacto directo en la vida de los cipoleños

La obra forma parte de un plan más amplio de infraestructura hídrica que la Provincia lleva adelante en distintas localidades del Alto Valle. Cipolletti concentra una de las intervenciones más significativas por su magnitud y por el volumen de recursos comprometidos.

Con esta obra, el Gobierno provincial busca dar respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de la ciudad, que durante años sufrieron las consecuencias de un sistema de desagües insuficiente frente a las lluvias de mayor intensidad.