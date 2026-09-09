Obras en el Estadio Municipal de Cipolletti: qué se está haciendo y por qué se derribó el muro

El municipio comunicó los trabajos que cambiarán los alrededores del Estadio Municipal y la nueva integración con el barrio. Los detalles.

Se avanza en las obras de infraestructura en los alrededores del Estadio Municipal de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti avanza con una serie de trabajos en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas, donde se ejecuta una renovación integral del perímetro para adaptar el predio a las nuevas obras de urbanización previstas en el sector.

Las tareas incluyen el retiro del antiguo cerco de hormigón premoldeado y su reemplazo por un nuevo cerramiento de alambre olímpico . El objetivo principal es reorganizar los límites del terreno y permitir la construcción de veredas y cordones cuneta.

El predio está ubicado entre las calles Naciones Unidas, Arenales y Río Negro, un sector que también será alcanzado por trabajos de pavimentación. Por ese motivo, el municipio explicó que fue necesario realizar modificaciones sobre la línea municipal existente.

Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas de Cipolletti, explicó a LM Cipolletti que el retiro del muro responde principalmente a la necesidad de adecuar el perímetro del estadio a las obras viales proyectadas.

“Se está haciendo todo el alambrado perimetral nuevo de la pista de atletismo para poder hacer las veredas de la calle Río Negro y de la calle Arenales, teniendo en cuenta ambas se van a asfaltar”, señaló.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el trabajo no se limita al reemplazo del cerramiento, sino que forma parte de una intervención más amplia destinada a ordenar el espacio público alrededor del complejo deportivo.

“Estamos haciendo el corrimiento que corresponde a la línea municipal para poder trazar las veredas y poder hacer los cordones cuneta que están faltando”, explicó Zovich al referirse a las tareas que actualmente se desarrollan en el lugar.

El muro de hormigón premoldeado que rodeaba el Estadio Municipal, fue retirado por completo. Google Maps

Por qué se retiró el muro del estadio

El antiguo cerramiento de premoldeados de hormigón será reemplazado porque su ubicación no permitía avanzar de manera adecuada con la nueva configuración de las veredas y los espacios destinados a la infraestructura vial.

Según detalló Zovich, la intervención permitirá normalizar todo el perímetro del predio y adecuarlo a las condiciones que requieren las obras de pavimentación previstas para las calles.

“Se está normalizando todo el perímetro y poniendo en valor además todo lo que es ese sector”, afirmó el secretario de Obras Públicas. La intención es que el estadio quede integrado a una configuración urbana más ordenada.

El nuevo cerramiento será ejecutado por la empresa Cepiem, adjudicataria de la obra licitada por el municipio. El cerco tendrá una altura constante, aunque seguirá las pendientes definidas por los proyectos correspondientes a los cordones cuneta.

La estructura alcanzará aproximadamente entre 2,45 y 2,50 metros de altura, medida sobre la línea municipal y desde el nivel de la futura vereda pública. Además, contará con tres hilos de alambre de púas colocados sobre brazos inclinados a 45 grados.

Nuevas veredas alrededor del predio

Uno de los cambios más visibles será la construcción de una vereda exterior de 1,5 metros de ancho desde la nueva línea de cercamiento. Esta intervención permitirá generar un recorrido peatonal continuo y mejorar las condiciones de circulación en las inmediaciones.

Zovich indicó que la intervención contempla también la incorporación de forestación para mejorar el entorno del estadio. “Se cierra con alambrado olímpico y forestación interna más la que tenga la vereda naturalmente, para dejar todo bien urbanizado”, sostuvo.

De esta manera, el reemplazo del antiguo muro forma parte de una transformación más amplia del espacio. La intención municipal es que el sector deje de funcionar como un perímetro aislado y pueda integrarse a la infraestructura urbana circundante.

También construyen nuevas gradas

Los trabajos sobre el perímetro se complementan con otras mejoras que el municipio lleva adelante dentro del mismo predio. Entre ellas se encuentra la instalación de nuevas gradas en la cancha de fútbol Juan Enrique “Ruso” Strak.

Las tribunas estarán conformadas por dos módulos de 18 metros de extensión, con una capacidad estimada de alrededor de 400 personas. La nueva infraestructura permitirá ampliar y mejorar los espacios destinados al público durante los encuentros deportivos.

La intervención apunta especialmente a generar mejores condiciones para las familias que concurren a las actividades deportivas. Las nuevas gradas permitirán contar con un lugar más cómodo para acompañar los partidos que se disputen en el estadio.

Desde el municipio señalaron que estas obras forman parte de un Plan Integral de Mejora y Desarrollo de los Espacios Deportivos de Cipolletti, que contempla nuevas construcciones y la puesta en valor de infraestructura existente.

El objetivo es avanzar de manera progresiva sobre distintos sectores deportivos de la ciudad, combinando mejoras en las instalaciones con intervenciones destinadas a ordenar los espacios públicos que rodean cada predio.