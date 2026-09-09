Quedó grabado: así destruyeron el sistema de presentismo del hospital de Allen e investigan a los responsables

Dese la cartera de salud confirmaron que ya se realizó la denuncia policial y que las cámaras al hombre que destruyó el equipo de control biométrico.

Destruyeron el sistema de presentismo del hospital de Allen e investigan a los responsables.

El Ministerio de Salud de Río Negro radicó la denuncia policial tras la rotura intencional del reloj digital instalado en el Hospital ''Ernesto Accame'' de Allen. El dispositivo ha generado rispideces entre los trabajadores de sanidad y el Ejecutivo Provincial. El acto de vandalismo quedó captado por las cámaras:

Un grave hecho de vandalismo contra el patrimonio público encendió las alarmas en el Hospital Ernesto Accame de Allen . Autoridades de la cartera sanitaria rionegrina radicaron una denuncia policial luego de constatar la destrucción intencional de la terminal de control de presentismo que se había instalado recientemente en el edificio.

El dispositivo destruido formaba parte del plan de modernización e innovación tecnológica impulsado por la provincia en los nosocomios públicos. La herramienta buscaba optimizar, transparentar y volver más eficiente la gestión administrativa del recurso humano que se desempeña en el centro de salud.

Buscan dar con los responsables

Tras advertirse los daños, las autoridades del hospital formalizaron la presentación ante las fuerzas de seguridad para identificar e investigar a los autores del ataque. En paralelo, el Ministerio de Salud inició las actuaciones administrativas y sumarios correspondientes para aplicar las sanciones pertinentes a quienes resulten responsables del daño.

Desde la cartera sanitaria repudiaron enérgicamente lo sucedido y remarcaron que este tipo de equipamiento constituye un bien del Estado pensado para el beneficio directo de la comunidad. "Los bienes públicos pertenecen a todos los rionegrinos, por lo que su cuidado resulta indispensable para garantizar la calidad en la prestación de los servicios", remarcaron.

La provincia abre la convocatoria para cubrir 71 vacantes en distintas especialidades del sistema de salud. Anahí Cárdena

Un sistema obligatorio para controlar el presentismo

El conflicto se originó a partir de la Resolución 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública, que aprobó el ''Sistema de Registro de Asistencia por Biometría Facial'' como prueba piloto en el Ministerio de Salud.

El mecanismo contempla el reconocimiento de rasgos faciales para acreditar el ingreso y egreso de los agentes y la utilización de geolocalización cuando el registro se realiza mediante la aplicación móvil oficial. Según informó el Ministerio durante el proceso judicial, la ubicación se utiliza únicamente para comprobar que la marcación se efectúa en el lugar de trabajo y no implica un seguimiento permanente.

Hasta ahora, en los establecimientos sanitarios coexistían diferentes mecanismos para registrar la asistencia: reloj fichador, planillas manuales y huellas dactilares. Con la nueva resolución, una vez cumplido el período de implementación, el sistema biométrico debía convertirse en el único mecanismo válido.

Los trabajadores cuestionaron precisamente ese carácter obligatorio. Sostuvieron que no existe una alternativa para quienes no quieran aportar sus datos biométricos y plantearon que la medida afecta derechos vinculados con la intimidad y la protección de los datos personales.

Un reclamo judicial de ATE tuvo respuesta positiva del Poder Judicial. El juez de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, Juan Ambrosio, declaró inconstitucional la obligatoriedad del sistema de control de asistencia por biometría facial y geolocalización dispuesto por la secretaría de la Función Pública de la Provincia.