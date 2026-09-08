Impactante derrumbe provocó el corte total de la Ruta 40 en Río Negro

El material rocoso se desprendió y generó corte total al tránsito en Ruta 40 en El Bolsón.

Un desprendimiento de material rocoso provocó este martes la obstrucción total de la Ruta Nacional 40 , en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche con El Bolsón . Vialidad Nacional desplegó un operativo de emergencia desde las primeras horas de la jornada.

El desprendimiento se registró en la zona del Lago Guillelmo , donde bloques de piedra cayeron sobre la calzada y bloquearon por completo la circulación vehicular . La magnitud del material desprendido obligó a un despliegue inmediato de maquinaria pesada para las tareas de remoción y saneamiento del camino.

Según informaron fuentes oficiales, hasta las 8:30 de la mañana el corte se mantenía en su totalidad, sin habilitación de paso alternativo. La situación generó demoras para quienes circulan habitualmente por esta traza, utilizada tanto por transporte de pasajeros como por vehículos particulares y de carga.

Operativo conjunto de organismos de seguridad

Desde Vialidad Nacional se solicitó a los automovilistas y transportistas extremar las medidas de precaución en la zona afectada. Además, pidieron acatar de manera estricta las indicaciones del personal vial presente sobre la traza mientras continúan las tareas de despeje del material rocoso caído.

Protección Civil del municipio de El Bolsón confirmó que, además del personal de Vialidad Nacional, participan del operativo efectivos de Gendarmería Nacional y de la División Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Ambas fuerzas trabajan de manera preventiva para ordenar el tránsito y resguardar la seguridad de quienes esperan en el lugar.

Trabajos de remoción en curso

Los operarios continúan con las labores de despeje de los bloques de piedra que quedaron sobre la cinta asfáltica tras el derrumbe. Se trata de un proceso que requiere maquinaria específica para garantizar que la ruta quede en condiciones seguras antes de reabrir la circulación.

Por el momento, no se informó un horario estimado de normalización total del tránsito en el sector. Las autoridades viales recomendaron a los usuarios de la ruta consultar el estado de la traza antes de emprender viajes hacia o desde la zona cordillerana.

Recomendaciones para quienes circulan por la zona

Las autoridades insistieron en la importancia de no intentar sortear el operativo por cuenta propia y esperar las directivas del personal apostado en el lugar. La Ruta 40 es una de las principales vías de conexión entre Bariloche y El Bolsón, por lo que el corte impacta de manera directa en la movilidad regional.

Se espera que, a medida que avancen las tareas de remoción, Vialidad Nacional brinde actualizaciones sobre la evolución del operativo y los tiempos previstos para la reapertura total del tramo afectado por el derrumbe.