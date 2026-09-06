Se atrincheró armado y la Policía tuvo que negociar para resguardar a una mujer

Efectivos de la Comisaría 45 debieron mediar para que el sujeto que se encerró con un arma de fuego se entregara. Luego fue detenido.

El hombre detenido, acusado de violencia de género, fue detenido luego de una mediación policial.

En un tenso operativo policial efectivos de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu lograron auxiliar a una mujer que se encontraba en riesgo por un sujeto que estaba armado con un revólver cargado en el interior de una vivienda del barrio Santa Elena de Cipolletti.

El procedimiento, que tuvo momentos de alto dramatismo, se produjo el lunes minutos antes de la medianoche cuando un llamado anónimo alertó que una mujer estaba atravesando una situación de peligro en un domicilio del sector.

Una patrulla de uniformados concurrió al lugar, donde corroboraron que en el interior del inmueble se encontraba un sujeto de 27 años de edad, que empuñaba un arma de fuego.

Negociación y contención de la víctima

El personal policial debió apelar a mecanismos de disuasión “priorizando en todo momento la contención de la víctima y la resolución pacífica del conflicto”, destacaron fuentes de la fuerza.

Como primera medida lograron entablar una negociación con el agresor, que se había atrincherado con un revólver calibre 32 cargado de balas.

Tras varios minutos de dialogar con el sujeto, lograron que la mujer pudiera retirar sus pertenencias de forma segura. En tanto que también consiguieron que el sujeto entregara el arma de fuego “sin necesidad de hacer uso de la fuerza”, destacaron desde la fuerza, que destacaron el procedimiento realizado por los efectivos encomendados a la misión.

“La impecable intervención de los uniformados garantizó que la mujer pudiera retirar sus pertenencias de forma segura y radicar la correspondiente denuncia penal y bajo la Ley 3040”, destacaron.

Pero no terminó ahí el caso, porque posteriormente y luego de un seguimiento los policías pudieron detener al sospechoso cuando se presentó alrededor de las 16 del domingo.

El hombre fue trasladado a la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas, donde fue notificado que se le impuso la prohibición de acercamiento a la mujer y que quedó a disposición de la Fiscalía de turno.