Récord de persianas bajas y locales vacíos en el centro de Cipolletti: las razones de una postal dolorosa

De los costos de alquileres ("me pidieron 7 millones"), a la caída del consumo y las nuevas tendencias. Hablan los referentes del sector. Datos alarmantes.

Cada vez son más los comercios que cierran definitivo o se mudan en Cipolletti. Persianas bajas, una constante de estos tiempos.

Basta con caminar las calles del centro para corroborar las tristes estadísticas y amargarse. El paisaje comercial en la zona más transitada de Cipolletti resulta inquietante y refleja el complejo panorama que enfrenta el sector. En las últimas semanas, las persianas bajas, los locales vacíos y los carteles de "se alquila" se multiplicaron hasta alcanzar cifras récord, impulsados por una combinación letal: el desplome del consumo derivado de la crisis económica y fundamentalmente los incrementos en los alquileres comerciales que resultan impagables para los emprendedores locales.

La escalada de precios al momento de renovar los contratos se consolidó como la principal causa del vaciamiento en el área central. Ante este delicado escenario, numerosos negocios -incluso varios con décadas de trayectoria- se vieron forzados al "doloroso adiós" definitivo o, en el mejor de los casos, a migrar hacia zonas periféricas de la ciudad.

José Luis Bunter , referente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti , describió con crudeza la angustiante realidad en declaraciones a LM Cipolletti :

"Están cerrando por falta de rentabilidad por caída de ventas, inclusive locales con mucha trayectoria. Los alquileres son demasiado altos, por eso están mutando a los barrios. Nos hemos juntado con la gente de las inmobiliarias, pero son particulares que nuclean muchos locales y no quieren bajar los precios. A pesar de que las inmobiliarias les sugieren que no aumenten tanto, muchos propietarios no aceptan y prefieren mantenerlos cerrados", reveló la raíz de la problemática.

El último que apague la luz

La velocidad del deterioro alarma a los propios comerciantes. Gabriela Urrutia, otra de las caras visibles del sector comercial de la ciudad, advierte que la cifra de persianas bajas sigue en aumento semana a semana.

"Había 40 locales vacíos hace un mes, pero en estas semanas hubo otros. Y van a seguir cerrando"

La comerciante admitió que "lo vivo en carne propia. De hecho estoy buscando la manera de generar ventas pero está muy difícil. Hay mucha liquidación por cierre de temporada también, pero el gran problema que estamos teniendo son los costos de los alquileres", reafirmó.

Estefania Petrella

El adiós a los históricos

La crisis no distingue entre comercios emergentes y marcas tradicionales. El caso del histórico Plaza Bar, que cerró sus puertas recientemente, puso en evidencia el impacto directo de las exigencias contractuales.

Su propietaria confirmó en exclusiva a LM Cipolletti que la decisión se tomó tras negarse a aceptar las extremas condiciones que, según ella, el dueño del inmueble pretendía imponer en el nuevo contrato de arrendamiento.

Una triste postal. El Plaza Bar, sin sus mesas afuera y con las puertas cerradas definitivamente. Estefania Petrella

Consultada sobre los motivos que condujeron al triste e inesperado desenlace de uno de los café más populares de la ciudad, explicó si vueltas: “La razón del cierre fue la crisis de consumo y los alquileres tan altos que piden los herederos del local. El mes pasado nos tocaba renovación de contrato, me hicieron el nuevo y no lo acepté por el alto porcentaje de aumento”, comentó Lorena Alarcón.

"Los alquileres no pueden estar tan altos con la situación que atraviesa el país. Pedir 7 u 8 millones de pesos es una locura", bramó otro conocido emprendedor que por la misma razón se marchó a otra parte...

Estefania Petrella

Las nuevas tendencias, con el incremento de las ventas on line y negocios caseros -como delivery de comida-, también conspiran contra las posibilidades de los comercios convencionales.

El centro cipolleño enfrenta así una transformación profunda: entre la falta de flexibilidad en las pretensiones locativas y el bolsillo austero de los vecinos, el circuito comercial céntrico corre el riesgo de consolidarse como un mapa de locales desiertos.