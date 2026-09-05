Llegan vecinos al lugar de la desesperada búsqueda del nene en el Alto Valle

El pequeño de 4 años viajaba con sus padres cuando el auto en el que circulaban cayó a un desagüe. La solidaridad y contención a su entorno.

Los vecinos siguen atentos las dramáticas alternativas de un caso que conmociona a la región.

Cada minuto que pasa es un duro golpe a las esperanzas de encontrar con vida al nene de 4 años que cayó a un desagüe cuando viajaba en auto con sus padres por una zona rutal de Fernández Oro , a la altura del kilómetro 1209 de la ruta 22.

Pese al imponente despliegue de las fuerzas de seguridad Prefectura, Policía, Defensa Civil, Bomberos y buzos y a la incorporación reciente de una máquina retroexcavadora, con la que se intentaba "desviar o cerrar el canal para facilitar la búsqueda" y permitir que los rescatistas puedan revisar exhaustivamente sectores donde la corriente y el volumen del agua entorpecen la visibilidad, el pequeño continúa sin aparecer y crece la desesperanción y la angustia .

También el pesimismo, aunque como siempre en estos casos, los vecinos del Alto Valle sacan a relucir su costado solidario y son varios los que se fueron arrimando a la inhóspita zona para sumar su aliento e intentar contener a los familiares del pequeño .

Hasta con reposeras, vecinos se apostaron en el lugar y prometían quedarse hasta la noche. Antonio Spagnuolo.

Sí, de manera espontánea, aunque en algunos casos ni siquiera conocen a quienes hoy atraviesan una verdadera pesadilla. Ello, sumado a los habitantes de la zona, conformaron un importante número de personas siguiendo las dramáticas alternativas en el lugar de los hechos.

Cómo es el complejo operativo de rescate

A pesar de los arduos esfuerzos de todas las fuerzas coordinadas, el paso del tiempo vuelve cada vez más dramático el panorama. “Pese a la búsqueda, no hemos dado todavía con el menor”, confirmó el comisario de la seccional 26 de Fernandéz Oro. Miguel Elifonso, a LM Cipolletti.

Antonio Spagnuolo

El trabajo operativo exige una despliegue logístico extremo por agua y tierra. Respecto a las tareas que se vienen ejecutando en la zona del cauce, la autoridad policial detalló la dinámica de trabajo de los rescatistas: “Se hicieron 1000 metros con los buzos y rastrillajes por las orillas y los kayak. Se descansa, se vuelven a hacer 1000 metros hasta el desagüe del Río”.

Cómo fue el accidente

De acuerdo a la información oficial, el vehículo circulaba con los padres y su hijo cuando, por causas aún no establecidas, cayó dentro del canal de riego. La escena se tornó dramática apenas ocurrido el hecho, en medio de la oscuridad de la madrugada.

Tras la caída, los adultos consiguieron escapar del auto y salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, pese a los intentos inmediatos, el pequeño no apareció junto a ellos y quedó desaparecido dentro del canal desde ese momento.