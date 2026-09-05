Angustia y tensión en la zona aledaña al canal de riego donde buscan al nene: así es el lugar

Vecinos y familiares siguen de cerca el imponente operativo de rastrillaje. Una máquina se incorporó pasadas las 17 de este sábado para el rescate.

Un impresionante despliegue en la zona para dar con el nene que cayó al agua cuando viajaba en auto con sus padres.

Pasan las horas y la angustia se apodera del lugar. Sigue sin aparecer el nene de cuatro años que cayó a un desagüe en la madrugada de este sábado cuando el auto en el que viajaba junto a sus padres terminó sumergido en el agua a la altura del kilómetro 1209 de la ruta 22, en Fernández Oro . Mientras los adultos lograron salir a la superficie por sus propios medios, el pequeño quedó atrapado en el vehículo y permanece desaparecido.

Las autoridades, bomberos, efectivos policiales y cuadrillas de rescate no dan tregua a los rastrillajes. La gran novedad de las últimas horas es la llegada de una retroexcavadora , con la que se estima intentarán "desviar o cerrar el canal para facilitar la búsqueda" y permitir que los rescatistas puedan revisar exhaustivamente sectores donde la corriente y el volumen del agua entorpecen la visibilidad.

El escenario donde se concentra el operativo se encuentra pasando el primer puente de hierro grande hacia el interior del Río, a unos 1000 metros . Se trata de una zona de chacras , en pleno entorno rural rodeado por calles de tierra y tupidos pastizales , lo que vuelve compleja la llegada y el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Antonio Spagnuolo

En la zona domina un silencio general, apenas interrumpido por el rugido del motor de las máquinas y el constante ruido del dron de búsqueda, que sobrevuela la vegetación desde el aire buscando alguna pista. A la vera del canal, la escena es desgarradora: familiares y vecinos siguen atentos la búsqueda, acompañando a los padres en una vigilia cargada de desesperación pero sin perder la esperanza de hallar al pequeño.

El trabajo de los buzos y de las embarcaciones se topa de frente con severas dificultades geográficas y climáticas del entorno acuático. Según explicaron desde la Policía, el trayecto presenta serios riesgos y complicaciones tácticas: “Son 3 mil, 4 mil metros que hay momentos que es muy estrecho el cauce y muchas ramas, eso dificulta sumado a que es re turbia el agua”.

Las autoridades, brigadas de rescate y voluntarios permanecen apostados en el sector sin perder las esperanzas, mientras la comunidad entera de Fernández Oro sigue con el corazón en la boca el minuto a minuto del dramático rastrillaje.

Cómo es el complejo operativo de rescate

A pesar de los arduos esfuerzos de todas las fuerzas coordinadas, el paso del tiempo vuelve cada vez más dramático el panorama. “Pese a la búsqueda, no hemos dado todavía con el menor”, confirmó el comisario de la seccional 26 de Fernandéz Oro. Miguel Elifonso, a LM Cipolletti.

Antonio Spagnuolo

El trabajo operativo exige una despliegue logístico extremo por agua y tierra. Respecto a las tareas que se vienen ejecutando en la zona del cauce, la autoridad policial detalló la dinámica de trabajo de los rescatistas: “Se hicieron 1000 metros con los buzos y rastrillajes por las orillas y los kayak. Se descansa, se vuelven a hacer 1000 metros hasta el desagüe del Río”.