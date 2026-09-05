Más de 20 vinos rionegrinos se lucieron en una de las ferias gastronómicas más importantes del país

La provincia presentó vinos de distintas regiones productivas y difundió experiencias turísticas vinculadas con bodegas, gastronomía y el Golfo San Matías.

Río Negro estuvo presente en HOTELGA 2026 con 20 etiquetas de vinos producidos en la provincia.

La provincia aprovechó una de las principales ferias del sector para promocionar sus productos vitivinícolas y generar nuevos vínculos comerciales. Cocineros, compradores, empresarios gastronómicos y representantes hoteleros participaron de las degustaciones.

La presencia rionegrina se desarrolló durante tres jornadas en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta articulada entre la Secretaría de Turismo, la Dirección de Vitivinicultura y bodegas vinculadas a la Ruta del Vino .

El objetivo principal fue acercar la producción provincial a un público especializado y estratégico, integrado por quienes participan diariamente en la elección, compra y comercialización de bebidas para hoteles, restaurantes y diferentes propuestas gastronómicas.

Más de 20 etiquetas y degustaciones para un público especializado

Durante HOTELGA 2026 se presentaron más de 20 etiquetas elaboradas por bodegas de diferentes regiones de Río Negro. La propuesta permitió mostrar la variedad de estilos y perfiles que caracterizan a la producción vitivinícola provincial.

Las degustaciones estuvieron destinadas especialmente a cocineros, responsables de compras, empresarios gastronómicos y profesionales vinculados con la hotelería. Una de las actividades alcanzó los 40 participantes y completó rápidamente su capacidad disponible.

La presentación permitió poner en valor una característica central de los vinos rionegrinos: la diversidad. Las distintas regiones productivas presentan condiciones particulares que influyen en las características de las uvas y, posteriormente, en los perfiles de los vinos.

De esta manera, la participación provincial buscó mostrar que Río Negro no ofrece una única identidad vitivinícola, sino un conjunto de expresiones asociadas a los territorios donde se encuentran sus establecimientos productivos.

La propuesta también permitió establecer contactos directos con integrantes de una cadena comercial que puede convertirse en un canal para ampliar la presencia de los vinos rionegrinos en restaurantes y hoteles de diferentes puntos del país.

El Pinot Noir, protagonista de la propuesta rionegrina

Uno de los momentos destacados de la participación provincial estuvo dedicado al Pinot Noir, una variedad considerada emblemática dentro de la vitivinicultura de Río Negro por su adaptación a las condiciones productivas y por la experiencia acumulada.

La presentación permitió recorrer diferentes formas de elaboración de esta cepa, desde espumosos y blancos elaborados a partir de Pinot Noir hasta rosados y vinos jóvenes, además de etiquetas Reserva y Gran Reserva.

La diversidad presentada permitió exhibir cómo una misma variedad puede adquirir características diferentes de acuerdo con la región donde se cultiva, las condiciones productivas y las decisiones tomadas durante el proceso de elaboración.

Desde la Dirección de Vitivinicultura destacaron precisamente esa diversidad como uno de los principales atributos de la producción provincial. Las distintas zonas generan perfiles particulares y permiten construir una identidad vinculada directamente con el territorio.

La directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti, señaló que el Pinot Noir representa especialmente esa identidad por las condiciones que encuentra en Río Negro y por el conocimiento desarrollado durante décadas por las bodegas locales.

Vino y turismo: una experiencia que comienza en la bodega

La participación en HOTELGA también tuvo una mirada turística. La provincia aprovechó el encuentro para promocionar sus propuestas de enoturismo, que combinan vinos, gastronomía, paisajes y experiencias vinculadas con las diferentes regiones productivas.

Las bodegas se transformaron así en espacios que permiten mucho más que degustar una etiqueta. Las visitas a establecimientos productivos ofrecen la posibilidad de conocer los procesos de elaboración, recorrer los paisajes y acercarse a la identidad de cada territorio.

La secretaria de Turismo, María Sol Canalda, destacó precisamente el vínculo entre el vino y las experiencias de quienes visitan Río Negro, al considerar que detrás de cada etiqueta existe una región y una forma particular de vivir el territorio.

En ese sentido, la estrategia provincial apunta a que el vino funcione como una puerta de entrada hacia otros atractivos. La gastronomía, los paisajes, las bodegas y las actividades turísticas pueden integrarse en propuestas destinadas a visitantes nacionales.

Una cava submarina que busca diferenciar a Río Negro

Entre las experiencias enoturísticas difundidas durante la feria también apareció una propuesta particularmente innovadora: la cava submarina ubicada en el Golfo San Matías.

La iniciativa se presenta como una experiencia vinculada con la guarda de vinos bajo el mar y suma un componente diferencial a la oferta turística y productiva de la costa rionegrina.

La propuesta combina innovación, vitivinicultura y turismo en un escenario natural singular, con el objetivo de generar una experiencia que permita asociar la producción de vinos con uno de los principales paisajes costeros de la provincia.

De esta manera, la estrategia promocional no se limitó a exhibir botellas, sino que buscó contar qué hay detrás de cada producto y qué experiencias pueden construirse alrededor de la actividad vitivinícola.