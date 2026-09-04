Este sábado habrá un corte de agua programado y afectará toda la ciudad: en qué horario será
La empresa estatal Aguas Rionegrinas informó sobre el corte de suministro para evitar inconvenientes.
Aguas Rionegrinas (ARSA) informó que el sábado 5 de septiembre realizará trabajos programados para reparar un caño principal ubicado en la intersección de las calles Santa Cruz y San Luis. La intervención será entre las 8 y las 14 horas.
Desde la empresa informaron que para ejecutar las tareas será necesario interrumpir el suministro de agua potable desde la Planta Potabilizadora por lo que la medida afectará toda la ciudad.
Te puede interesar...
Debido a la duración del corte, se registrará baja presión de agua durante los días domingo 6 y lunes 7 de septiembre. Una vez finalizado el trabajo, el servicio se irá normalizando de manera progresiva.
Recomendaciones
Antes del corte:
- Almacenar agua limpia: Llenar recipientes, bidones o baldes limpios y con tapa. Se aconseja calcular al menos 4 litros de agua por persona al día (destinados únicamente a bebida y preparación de alimentos).
- Revisar artefactos: Asegurar que el tanque de reserva domiciliario esté lleno y constatar que no existan fugas ni goteos en las canillas.
- Adelantar tareas: Lavar la ropa, los platos y realizar la limpieza general del hogar antes de la interrupción del suministro.
Durante el corte (Racionamiento y cuidado)
- Priorizar el consumo humano: Utilizar las reservas de agua exclusivamente para beber, cocinar y la higiene básica indispensable.
- Suspender actividades de riego o lavado: Evitar por completo lavar vehículos, veredas o regar plantas mientras dure la contingencia.
- Controlar el uso del inodoro: Evitar tirar la cadena innecesariamente. Se pueden utilizar aguas grises (como el agua de la ducha o de lavar las verduras) para vaciar el inodoro manualmente.
- Higiene de manos: Usar alcohol en gel o soluciones desinfectantes si el agua almacenada es muy limitada, reservando el agua limpia para el lavado de alimentos o la ingesta.
3. Después del corte (Retorno del servicio)
- Dejar correr el agua: Cuando regrese el suministro, es normal que las cañerías tengan aire o el agua presente cierta turbiedad. Dejar la canilla abierta unos minutos hasta que recupere su aspecto transparente habitual.
- Hervir el agua en caso de duda: Si el agua sale turbia y se necesita consumir, se recomienda hervirla de 1 a 3 minutos o agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua antes de ingerirla, dejándola reposar 30 minutos.
- Carga paulatina: Recordar que la presión en la red tarda en estabilizarse de forma completa en todos los barrios, por lo que el llenado de tanques puede demorar varias horas tras la finalización de los arreglos técnicos.
Cómo comunicarse con ARSA
Por consultas, dudas o reclamos técnicos, recordamos que están disponibles nuestras vías de contacto: la línea de mensajes de WhatsApp 2920 402808 y la línea telefónica gratuita 0800 999 24827.
Leé más
"Street Food": el emprendimiento familiar que nació en pandemia y hoy compite entre las 8 mejores hamburguesas del país
El Fogarío fue clave para la transformación de una histórica panadería de Cipolletti
Calzada reducida por 90 días en una calle muy transitada de Cipolletti
-
TAGS
- corte de agua
- Cipolletti
- ARSA
Noticias relacionadas
Lo más leído