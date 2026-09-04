Cipolletti LMCipolletti corte de agua Este sábado habrá un corte de agua programado y afectará toda la ciudad: en qué horario será

La empresa estatal Aguas Rionegrinas informó sobre el corte de suministro para evitar inconvenientes. Agregar LM Cipolletti a







Este sábado habrá un corte de agua total programado en toda la ciudad

Aguas Rionegrinas (ARSA) informó que el sábado 5 de septiembre realizará trabajos programados para reparar un caño principal ubicado en la intersección de las calles Santa Cruz y San Luis. La intervención será entre las 8 y las 14 horas.

Desde la empresa informaron que para ejecutar las tareas será necesario interrumpir el suministro de agua potable desde la Planta Potabilizadora por lo que la medida afectará toda la ciudad.

Debido a la duración del corte, se registrará baja presión de agua durante los días domingo 6 y lunes 7 de septiembre. Una vez finalizado el trabajo, el servicio se irá normalizando de manera progresiva.