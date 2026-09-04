A la cárcel por usurpar un departamento del barrio La Paz

Un hombre que cumplía libertad asistida sumó seis meses de prisión efectiva tras tomar un departamento en Cipolletti y gatillar un arma.

Un hombre fue condenado a seis meses de cárcel por la usurpación de un departamento del barrio La Paz.

Un hombre fue sentenciado a cumplir condena en la cárcel luego de ser declarado culpable por el delito de usurpación . El hecho ocurrió en el barrio La Paz , donde ingresó por la fuerza a un inmueble y amedrentó a sus ocupantes con un arma de fuego.

La sanción se definió durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti , donde la fiscal del caso, Alejandra Altamira , formuló la acusación y solicitó la condena correspondiente.

El imputado admitió su participación en el hecho y aceptó la pena de seis meses de prisión efectiva . Esta sanción se le sumará a una condena previa de 28 años que debía agotar en marzo de 2027 .

Al momento de cometer la usurpación, el acusado, cuya identidad no fue suministrada, gozaba del beneficio de libertad asistida y se encontraba monitoreado mediante una tobillera electrónica. El abogado particular del acusado prestó su conformidad tanto con la pena impuesta como con la unificación solicitada respecto a las sentencias dictadas en General Roca.

El condenado amenazó con un arma a una familia del barrio La Paz y usurpó la vivienda.

Finalmente, el juez Guillermo Merlo homologó el acuerdo alcanzado entre las partes mediante la suma aritmética, dispuso la renuncia a los plazos procesales, ordenó el pago de las costas del proceso y declaró formalmente la reincidencia del imputado.

Usurpación e intento de agresión

El hecho comenzó el 16 de junio al mediodía, cuando el acusado forzó la puerta de entrada del departamento aprovechando la ausencia de su dueña. Una vez en el interior, ocupó la propiedad de manera ilegal durante casi doce horas.

Alrededor de las 23:15, la víctima regresó al departamento acompañada por sus hermanos y descubrió la presencia del intruso. Al exigírsele explicaciones, el hombre intentó repeler a la familia apuntándoles con un revólver y gatillando en dos oportunidades.

Intervención policial y detención

Ante la amenaza sufrida, los afectados alertaron al personal de la Comisaría 32, ubicada en uno de los ingresos al barrio La Paz.

Los efectivos policiales arribaron con rapidez a la propiedad, ingresaron al domicilio y detuvieron al agresor. El hombre permaneció privado de su libertad a disposición de la Justicia hasta la homologación de la condena.