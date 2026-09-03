Investigan el saqueo e incendio de una casa: tres perros murieron en el ataque

Desconocidos robaron en una vivienda de la zona de El Arroyón y la prendieron fuego. Tres cachorros resguardados en el lugar murieron atrapados.

Un violento hecho delictivo generó indignación entre los residentes de la zona ribereña de El Arroyón , en Cinco Saltos . Una vivienda fue saqueada y posteriormente destruida por un incendio en un ataque registrado mientras el propietario no se encontraba en el lugar.

El episodio ocurrió en un sector ubicado sobre la margen sur del cauce, a aproximadamente 1000 metros del puente . Según trascendió, el damnificado, un vecino adulto mayor , se había ausentado temporalmente de su domicilio. Al retornar, descubrió que la propiedad había sido violentada y que había sufrido un incendio.

Durante el atracadero, los autores del hecho aprovecharon la ausencia del hombre para ingresar a la casa y sustraer diversos bienes. Entre los elementos robados se constató la falta de una bomba de agua , una garrafa y distintos objetos personales .

Ladrones desvalijaron la casa y provocaron un incendio.

Trágico final para tres animales refugiados

La situación cobró un cariz aún más grave al momento de revisar los daños en el inmueble. En el interior se encontraban tres cachorros a los que la familia del propietario les había dado refugio de manera solidaria y temporal.

Tras la extinción del fuego, los animales fueron hallados sin vida. La principal hipótesis que se maneja sostiene que los delincuentes habrían encerrado a los cachorros en el sector del baño antes de prender fuego la estructura, lo que les impidió escapar del humo y las llamas.