Robo en el hotel de Cinco Saltos: presentaron la denuncia e identificaron a los posibles autores

El referente de la empresa que construye el establecimiento brindó detalles relevantes para la causa. Apuntan a ladrones de Centenario.

El hotel de categoría que se construye en Cinco Saltos, sufrió un robo durante el último fin de semana. Los responsables aún no realizaron la denuncia.

El encargado de la obra del hotel Howard Johnson que se construye en Cinco Saltos realizó finalmente la denuncia por el robo que sufrieron en el transcurso del fin de semana.

La presentación, efectuada poco antes del mediodía de este miércoles, es clave para determinar la magnitud de lo sustraído y recabar datos que permitan avanzar con la investigación que tiene a cargo la Fiscalía Descentralizada local y la Comisaría 7ta.

La información brindada por el capataz tiene un carácter relevante, dado que confirmó que sustrajeron muebles y un rollo de cable, como anticipó el fiscal Hernán López. Pero además aportó la identidad de los posibles autores.

Según afirmó, se trata de un hombre y una mujer (precisa sus identidades) que integrarían una banda de ladrones domiciliados en un popular barrio de la localidad neuquina de Centenario, ubicada a escasos kilómetros de distancia, río Neuquén mediante.

Un audio revelador

El trabajador sostuvo que la pista la obtuvo a las pocas horas de ocurrido el hecho mediante un mensaje de audio que le compartieron, en el que uno de los presuntos sospechosos cuenta que el lunes por la noche, entre las 21 y las 23:30, había robado “cobre en el hotel”.

Sostuvo el operario que el sujeto acusado se movería en un auto color oscuros, y que sus cómplices lo harían en una moto y en un utilitario claro. También agregó que si bien en la obra no tienen sistemas de cámaras de seguridad, en las propiedades vecinas si tienen este tipo de dispositivos.

El denunciante pidió que se encomiende “de inmediato” a la Brigada de Investigaciones para que esclarezca el robo. También requirió que la policía realiza recorridas periódicas por el lugar, sobre todo en horas de la noche.

Como fue el robo y qué se llevaron

En la presentación policial, el encargado de la firma constructora explicó que el sereno de la obra se comunicó con él martes alrededor de las 17:30 para avisarle que al recorrer el predio, en la parte trasera donde se encuentra una decena de contenedores, notó que habían violentados todos los candados.

De inmediato fue hasta el lugar, donde constató que habían ingresado ladrones y descubrió que habían cortado el tejido perimetral del terreno. Dijo que entonces llamó a las autoridades policiales para alertar lo sucedido. Pero aclaró que hasta ese momento no sabían la cantidad de elementos robados.

Agregó que durante la mañana de este miércoles realizaron un primer arqueo y determinaron que faltaba un rollo de 50 metros de cable subterráneo, como se había señalado en el audio. También sumaron 15 mesas, una decena de sillas, escritorios, sillones. Todo el material es de origen chino, y fabricado con un diseño único y exclusivo para el hotel, por lo que sería fácilmente detectable.

Estimó que las pérdidas alcanzan una suma “millonaria de dólares”, aunque aclaró que aún deben terminar de verificar otros faltantes en otros contenedores, por lo que las pérdidas podrían ser aún mayores.