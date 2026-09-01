La camioneta fue detectada en el cruce interprovincial. La Policía la siguió por la Ruta 151 y detuvo al conductor.

La cámara del Tercer Puente la puso en la mira: qué descubrieron tras seguir una camioneta.

Una cámara de reconocimiento de patentes ubicada en el sector del Tercer Puente permitió detectar una camioneta que circulaba por Cipolletti y que tenía un pedido de secuestro vigente .

El aviso se produjo durante la noche del domingo, cuando el sistema LPR identificó una Volkswagen Saveiro roja que era buscada por la Justicia.

A partir de la alerta, personal de Seguridad Vial Cipolletti comenzó un seguimiento controlado del vehículo.

Lo siguieron por la Ruta 151

Los efectivos localizaron la camioneta cuando circulaba por la Ruta Nacional 151, a la altura del acceso a Mariano Moreno.

El operativo continuó hasta el cruce con el acceso O’Higgins, donde los policías lograron detener la marcha de la Saveiro e identificar a su conductor, un hombre de 33 años.

Tenía pedido de secuestro desde agosto

Una vez identificado el vehículo, los efectivos realizaron las consultas correspondientes en los sistemas DNRPA y SIFCOP.

De esta manera, confirmaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de agosto de 2026, vinculado a una causa por hurto solicitada por una unidad judicial de General Roca.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se inició un legajo preliminar por encubrimiento y el conductor fue notificado de su imputación.

Además, se realizaron las correspondientes fichas dactilares.

La camioneta quedó secuestrada

Finalmente, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias vinculadas al pedido de secuestro.

El procedimiento volvió a poner en escena el sistema de cámaras LPR, que permite detectar vehículos con requerimientos judiciales mientras circulan por los principales accesos de la región.

Otra alerta de cámara terminó con una camioneta secuestrada

Una cámara LPR volvió a ser determinante en un operativo de Seguridad Vial. Esta vez, detectó una Fiat Fiorino blanca con pedido judicial vigente desde 2017 cuando circulaba por la Ruta Provincial 65 hacia Puente 83.

Los efectivos que se encontraban en consigna realizaron un seguimiento e interceptaron el vehículo sobre la banquina. Al consultar el dominio mediante el sistema SIFCOP, confirmaron que el pedido estaba vinculado a una causa por cobro ejecutivo, solicitada por Gendarmería Nacional con intervención de un juzgado de Neuquén.

El conductor fue notificado de la medida y la camioneta quedó secuestrada a disposición de la Justicia.