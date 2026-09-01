Un incendio afectó uno de los antiguos vagones de la estación en Cipolletti

El incendio se produjo esta mañana, en el lugar trabajó Bomberos y la policía analiza las cámaras de seguridad del sector.

La mañana de este martes comenzó con un alerta al personal de Bomberos Voluntarios , quienes junto a la unidad 4ta acudieron de inmediato hasta la explanada de la estación del ferrocarril , sobre calle Fernández Oro, tras reportarse un incendio en uno de los vagones exhibidos en el frente.

Los efectivos llegaron al lugar cerca de las 7 de la mañana y desplegaron tareas de control para evitar que las llamas se propagaran hacia las otras formaciones históricas que se encuentran exhibidas en el mismo sector de la explanada ferroviaria cipoleña.

Las unidades afectadas datan de 1905 y 1911 y forman parte del patrimonio ferroviario de la ciudad. Actualmente se encuentran en desuso, aunque son parte de una iniciativa impulsada por el Municipio local orientada a su restauración y puesta en valor turístico.

Se trata de estructuras construidas íntegramente en madera, un material que favoreció la rápida propagación del fuego en el interior de la formación alcanzada. Este dato resulta clave para las autoridades que ahora investigan el origen del foco ígneo.

No había personas en el sitio

Fuentes policiales confirmaron a este medio que, al momento de arribar al lugar, no se encontraban personas en el sitio y que por el momento se desconocen las causales que originaron el incendio.

“Estamos viendo las cámaras y esperando poder confirmar cómo sucedió”, señalaron desde la fuerza de seguridad consultada por LM Cipolletti, en referencia al relevamiento de imágenes de seguridad de la zona.

Según se pudo establecer en un primer relevamiento, el incendio afectó en principio a una de las antiguas formaciones en su interior. Las tareas de los bomberos apuntaron a sofocar el fuego antes de que comprometiera al resto de la estructura.

Por el momento no trascendió información sobre la magnitud de los daños materiales ni sobre el estado general en que quedó el vagón afectado tras las tareas de extinción llevadas adelante por el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Las autoridades policiales continúan con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar el origen exacto del foco ígneo. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas que provocaron el fuego.

El Municipio anticipó cómo se convertirán los vagones del Paseo Ferroviario en un nuevo Polo Gastronómico.

Un patrimonio en pleno proceso de recuperación

El hecho se produce en medio de un proceso de recuperación del paseo ferroviario, un proyecto que el Municipio impulsa con el objetivo de atraer turismo y transformar ese sector de la ciudad en un nuevo espacio público y cultural.

La iniciativa contempla la restauración de las antiguas formaciones, entre ellas los vagones de 1905 y 1911, como parte de un plan integral que busca poner en valor el patrimonio ferroviario cipoleño y convertirlo en un atractivo turístico.