Llega Hermana Beba con ''Mina bien: en un cumple'' la función con la que se despide del Alto Valle

El próximo viernes 4 de septiembre, Hermana Beba se presentará en Cipolletti con una función única, enmarcada en su gira de despedida de "Mina Bien en Un Cumple". La ciudad fue elegida especialmente para cerrar el ciclo del espectáculo en la región del Alto Valle y Neuquén.

En la previa a su arribo al valle, Jorge Haddad se abre en una entrevista exclusiva para LM Cipolletti donde toma su popular personaje viral '' Hermana Beba' ' y cuenta qué significa este cierre y cómo fue el recorrido de más de tres años que llevó al personaje por Argentina, otros países de Sudamérica y dos giras por España.

Para mí la función del 4 de septiembre en Cipolletti va a ser distinta y bastante movilizadora, porque es la despedida para el público neuquino y cipoleño: elegimos hacerla ahí para cerrar todo lo que fue el espectáculo en la zona. " Mina Bien en Un Cumple " es mi primer unipersonal y representa la primera vez que pude plasmar en un show el código humorístico que fui construyendo con mi público, con la gente que se fue sumando a través de las redes.

Ese primer trabajo, contó, fue una apuesta grande: ''demostrar que el personaje podía sostenerse solo arriba de un escenario, sin repetir lo que la gente ya conocía de las redes sociales''.

Jorge cuenta que lo que para él fue clave en el éxito es que la gente'' no tenía idea de qué iba a ver'', ya que pensaba que iba a ser una réplica de lo que veía en redes. Encontrarse con algo que no esperaban fue una de las cosas que sostuvieron el espectáculo en el tiempo.

La gira arrancó en 2023 y ya lleva más de tres años de recorrido. Aunque el show "funciona y sirve" y podría seguir en cartel, el humorista explicó por qué decidió ponerle un punto final y confiesa: ''no tengo la necesidad de decir "esto se terminó porque sí". Podría seguir haciéndolo, pero quiero que mis espectáculos estén fuertemente marcados por la coyuntura''. En este sentido destaca que "Mina Bien en Un Cumple" supo leer muy bien la época en la que surgió, y necesito que lo que viene me dé esa misma satisfacción: un espectáculo enfocado en lo que se viene a nivel país y mundo.

— Mirando en perspectiva, esa ironía que marcaste- sin distinguir de géneros- desde el inicio parece hoy menos lejana, ¿Cómo ves ese cambio?

—El personaje nace mucho antes de que el espectáculo empiece a girar. Nace como algo contracultural, como una parodia de sectores de la sociedad que se veían incómodos por el progresismo. En ese momento el contexto era mucho más progresista, y el personaje resultaba marginal. Con el correr de los años, explicó, ese lugar cambió por completo.

En esta misma línea, analiza que ''con el paso del tiempo, y en medio de la gira, lo que era contracultural o casi un meme se convirtió en estatus quo: ocupó lugares del sentido común'' y añade que ''las cosas que hace unos años parecían un meme hoy generan otra reacción, porque el sentido común se corrió''.

Jorge menciona que el show se actualizó mucho desde el estreno hasta hoy:

Conserva el hilo conductor pero incorporó mucho de lo que fue pasando y de cómo cambió la mirada de la gente.

— ¿Qué sigue después de la gira de despedida? ¿Cómo se introduce un personaje nuevo cuando la identidad está tan marcada?

Lo inmediato es seguir con la gira de despedida de "Mina Bien en Un Cumple" durante lo que queda del año. Se van a sumar algunas ciudades más, que son las que la gente me pide a través de Instagram (@hermana_beba). Después de esto tengo proyectos relacionados con Hermana Beba que quedaron colgados por el ritmo de las giras, que fueron más de tres años casi sin parar. Hay compromisos que quiero cerrar y concluir, así que va a haber algo en otro formato.

Sobre el desafío de renovarse con una identidad tan reconocible, fue tajante y expresó: ''Está buenísimo tener una identidad marcada, una figura que la gente identifique rápido. Por eso Mina Bebe todavía tiene un universo por transitar. Pero más importante que eso es tener una mirada propia sobre el mundo, una forma particular de intervenir sobre lo que pasa en el país y en el mundo, y una forma particular de construir humor''.

Jorge sabe que ese es ''el activo más valioso'' y que es mucho más que la construcción visual del personaje. Esa es mi marca, y es lo que le puedo dar a la gente: sepan que, haga lo que haga, me van a seguir encontrando ahí.

''Resumen'' de personaje

Si llegaste hasta acá y todavía no viste sus videos vía Instagram o Tik tok, te contamos que su personaje interpreta Interpreta a una "mina bien" elegante, desinhibida y filosa que opina sin filtros sobre la farándula, la política, famosos y situaciones cotidianas de la cultura argentina. Mediante el humor, la ironía y el sarcasmo, expone la hipocresía, la frivolidad y los estereotipos de ciertos sectores sociales.

Hermana Beba participó junto a Netflix para la difusión de la serie de Moria

Días atrás, la cuenta oficial de la plataforma de Streaming ''Netflix'' se unió con Hermana Beba para reaccionar a uno de los momentos más icónicos y virales de la serie:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix)

A medida que se viralizan sus posteos, las declaraciones de sus fans, no tardan en llegar; así como le piden que se presente en distintas ciudades del país ''una vez más'':

Nancy: En el duelo de mi mamá que lleva 5 meses me sacas una sonrisa. Y mira que cuesta... Gracias por eso.

Cruz H: Hay tantas cosas de este Reel para rescatar que te juro que no lo puedo resumir ni puedo parar de reírme. Sos groso!!!! Amo tu humor.

Carla: Solo gracias a Beba puedo soportar ver un video de esta gente.

La función de despedida de Hermana Beba en Cipolletti será el viernes 4 de septiembre. Más información sobre entradas y próximas fechas, en su cuenta de Instagram @hermana_beba.