Tren del Valle en Río Negro: el paso a paso hasta que la Provincia tome el control

Tras la firma del convenio, Tren Patagónico fijó un plazo de 120 días para auditar el servicio, iniciar obras y acordar el traspaso.

Con la firma del acuerdo marco ya concretada entre Nación y Río Negro para la transferencia del Tren del Valle que actualmente administra SOFSE , la atención se enfoca en el cronograma de ejecución. Roberto López , presidente de Tren Patagónico , detalló el plan de trabajo que demandará un plazo de 120 días antes de asumir la operación definitiva del servicio.

En esta primera etapa de cuatro meses, Tren Patagónico pondrá en marcha auditorías internas para verificar el estado técnico del material rodante y la infraestructura mobiliaria que deberá entregar la empresa saliente.

Respecto al recurso humano, la provincia ya coordinó con la Unión Ferroviaria el esquema bajo el cual se realizará la transferencia del personal que actualmente opera la línea.

El convenio con Ferrosur y la revisión de vías

A la par de las auditorías, Río Negro avanza en un convenio paralelo con Ferrosur, la compañía que posee la potestad sobre la vía. Este acuerdo resulta clave para autorizar las intervenciones técnicas y los controles sobre el trazado.

El plan contempla un avance por etapas. El trayecto comprendido entre Roca y Cipolletti cuenta con un estado de vía favorable, lo que permitirá evaluar los plazos para que ese sector quede operativo en el corto plazo.

El Tren del Valle se extendería hasta Chichinales una vez que pase a control de Río Negro, a través del Tren Patagónico. Estefania Petrella

Obras en andenes y un nuevo apeadero

Con la autorización previa para encarar trabajos en el terreno, en los próximos días comenzarán las primeras tareas en la infraestructura. Entre las prioridades inmediatas figura la protección del puente en Cipolletti hasta la concreción de la obra definitiva.

Asimismo, la provincia lanzará una licitación pública para reacondicionar integralmente los andenes de Roca, JJ Gómez, Allen y Fernández Oro. La planificación incluye también la construcción de un nuevo apeadero a la altura de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

Operación, cruces viales y frecuencias

En lo respectivo a la seguridad vial en los pasos a nivel, el proyecto mantendrá la modalidad que rige en Neuquén. Al contar con las autorizaciones de la Secretaría de Transporte, no se instalarán barreras ni se sumarán banderilleros, sino que se reforzará la señalización y la concientización ciudadana.

Una vez concluidos los controles, ejecutadas las obras y firmado el acta de entrega final tras el periodo de 120 días, Tren Patagónico asumirá la gestión integral. El objetivo final es conectar el tramo Chichinales - Cipolletti con la traza actual Cipolletti - Plottier, con un esquema inicial estimado en cuatro servicios diarios.