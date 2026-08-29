Tren del Valle: Río Negro prepara el traspaso y promete un servicio confiable entre Cipolletti y Roca

El traspaso del tren prepara una primera etapa entre Cipolletti y Roca, con cuatro frecuencias diarias y cinco nuevos apeaderos.

Crece la expectativa por el traspaso del Tren del Valle de Nación a la provincia en los próximos meses.

El Gobierno de Río Negro avanza en la incorporación progresiva del Tren del Valle a la órbita provincial, en un proceso que demandará una evaluación integral antes de definir las condiciones para recuperar el servicio ferroviario en el Alto Valle .

La operación quedará en manos de Tren Patagónico luego del acuerdo alcanzado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno Nacional. La Provincia deberá completar previamente distintas instancias legales, administrativas, técnicas y de seguridad.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , destacó el potencial que tiene la iniciativa para mejorar la movilidad cotidiana de miles de vecinos. Sin embargo, remarcó que el desafío será garantizar que el servicio pueda funcionar de manera confiable.

“Hay que hacerlo bien”, resumió Ríos, al referirse al proceso que se pondrá en marcha una vez completados los pasos administrativos necesarios para que Río Negro pueda asumir la operación.

Una transición de hasta 120 días

El traspaso contempla un período de transición de hasta 120 días, durante el cual se realizará un relevamiento del material rodante, la infraestructura existente y las condiciones necesarias para garantizar una prestación segura y sostenida.

Durante esa etapa también se analizarán aspectos administrativos y técnicos vinculados con la operación ferroviaria. La intención es que la Provincia pueda conocer con precisión el estado del sistema antes de avanzar con las mejoras necesarias.

Ríos explicó que el objetivo planteado por Weretilneck es que el tren tenga un funcionamiento previsible para quienes dependen de él. La puntualidad aparece así como uno de los principales desafíos de la futura operación provincial.

“Las condiciones tienen que estar dadas para que el Tren del Valle cumpla realmente el valor que tiene un tren”, sostuvo el ministro, al destacar la necesidad de construir confianza entre los usuarios y el sistema ferroviario.

Ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos.

La puntualidad, uno de los principales desafíos

En ese sentido, Ríos aseguró que existe una instrucción concreta del gobernador para todos los sectores involucrados en el proceso. La prioridad será alcanzar un servicio que respete los horarios y pueda incorporarse a las rutinas diarias.

“El Gobernador Weretilneck dio una instrucción muy clara a todos los actores: quiere un tren confiable, que cumpla los horarios y que tenga un compromiso con la gente que lo va a usar”, afirmó.

Y utilizó un ejemplo para graficar la expectativa oficial sobre el funcionamiento del servicio: “Si tiene que llegar a las 10.05, tiene que llegar a las 10.05”. La definición refleja la importancia asignada a la puntualidad.

El planteo cobra especial relevancia en un corredor donde miles de personas se movilizan diariamente entre distintas localidades del Alto Valle. La recuperación ferroviaria podría convertirse en una alternativa frente a las dificultades que presenta el transporte por rutas.

En la actualidad, el Tren del Valle funciona con una sola frecuencia entre Cipolletti y Neuquén. Estefania Petrella

El tren como alternativa para descomprimir las rutas

El ministro consideró que el Tren del Valle puede tener un impacto estratégico en la movilidad regional. La posibilidad de recuperar una conexión ferroviaria regular permitiría sumar una alternativa para estudiantes, trabajadores y vecinos.

“Es estratégico para nuestros vecinos porque, además de generar una nueva alternativa de transporte, va a servir para descomprimir las rutas”, señaló Ríos, quien también destacó el entusiasmo que genera la iniciativa.

Sin embargo, el funcionario planteó que la expectativa debe estar acompañada por responsabilidad. Para el Gobierno provincial, el objetivo no es solamente recuperar la circulación de las formaciones, sino conseguir que los pasajeros puedan confiar en el servicio.

“Nos genera muchísimo entusiasmo, pero también una enorme responsabilidad. No se trata solamente de tener un tren, sino de lograr que sea un servicio que la gente pueda incorporar y en el que pueda confiar”, afirmó.

Cipolletti y Roca, el primer objetivo

Una vez finalizadas las instancias legales y administrativas, Río Negro comenzará a avanzar sobre las obras y adecuaciones consideradas necesarias para poner nuevamente en funcionamiento el servicio.

La primera etapa tendrá como eje el tramo entre General Roca y Cipolletti. Allí se prevé recuperar la prestación con una planificación inicial que contempla cuatro frecuencias diarias.

Además, el proyecto incorpora cinco nuevos apeaderos, que buscarán ampliar los puntos de acceso al sistema ferroviario y facilitar el traslado de los vecinos dentro del corredor del Alto Valle.

El avance hacia esta primera etapa dependerá de los resultados que surjan durante el período de transición. El relevamiento permitirá determinar qué trabajos son prioritarios y qué condiciones deberán cumplirse antes del inicio de la operación.