Urgente: buscan a un hombre desaparecido en Lago Pellegrini

Un importante operativo de búsqueda se desplegó en el Lago Pellegrini. Bomberos y la policía trabajan para dar con el paradero de un hombre mayor.

Bomberos y efectivos policiales desarrollan un amplio operativo para localizar a Miguel Lorca de 67 años, vecino y deportista reconocido de Cinco Saltos , desaparecido desde la jornada de ayer en el Lago Pellegrini .

Según pudo confirmar LM Cipolletti , Lorca había concurrido a la zona para practicar remo, actividad que realizaba habitualmente. Desde ese momento no volvió a tener contacto con su entorno, lo que encendió las alarmas entre familiares y allegados que iniciaron la búsqueda.

Su vehículo apareció estacionado a orillas del espejo de agua, sin señales de haber sido movido. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se hallaron rastros ni indicios sobre su paradero actual.

El alerta y la reacción de las fuerzas

El aviso ingresó a la Comisaría 7ª, dependencia que activó de inmediato el protocolo correspondiente y coordinó con Bomberos el despliegue de un operativo de búsqueda y rescate en la zona ribereña del lago.

Fuentes bomberiles indicaron a este medio que se movilizó un móvil apenas se conoció la información, con el objetivo de iniciar cuanto antes las tareas de rastrillaje sobre el sector donde se perdió el contacto con el vecino.

Según explicaron los efectivos, se intentó incorporar tecnología de drones para cubrir mayor superficie del lago antes de que la caída del sol complicara la visibilidad y limitara considerablemente el alcance del operativo en curso.

La búsqueda se detiene por la noche

Alrededor de las 19 horas, y ante la llegada de la oscuridad, las autoridades debieron suspender temporalmente las tareas de rastrillaje, priorizando la seguridad de quienes participan del operativo en las inmediaciones del lago.

Pese a la pausa, Bomberos y Policía permanecen apostados en el lugar, custodiando la zona y sosteniendo la atención sobre el sector donde se perdió todo rastro del vecino de Cinco Saltos.

Retoman el operativo con la primera luz

Las fuentes consultadas confirmaron que la búsqueda se reanudará apenas las condiciones de luminosidad lo permitan, previsiblemente desde temprano este viernes, para continuar con el rastrillaje terrestre y acuático en el área.

"Tenemos una persona que no ha vuelto de la actividad que salió a realizar en el lago", resumieron desde el cuerpo de Bomberos, remarcando la preocupación que genera el paso de las horas sin novedades.