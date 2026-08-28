Investigación por desvío de fondos en el Ipross: hay una empleada en la mira

Una auditoría interna en Viedma detectó transferencias a cuentas no autorizadas. Hay una denuncia penal y pericias en marcha.

Una auditoría interna descubrió un presunto desvío de fondos del Ipross para reintegros a afiliados.

Una empleada del Ipross en Viedma fue apartada de su cargo de manera preventiva tras el hallazgo de presuntas irregularidades en la tramitación de reintegros a los afiliados . La decisión se tomó a partir de una auditoría interna del organismo provincial, la cual derivó en una denuncia penal y en la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público .

La funcionaria se desempeñaba como encargada del área de reintegros de la obra social rionegrina y quedó bajo investigación judicial luego de que los controles internos detectaran inconsistencias en las transferencias de dinero.

De acuerdo con la información brindada por el organismo, la empleada habría efectuado reiteradas cargas de devoluciones por prestaciones médicas cuyo destino era una cuenta bancaria diferente de la declarada por los beneficiarios.

Desvío de fondos del Ipross

La maniobra fue advertida por la Contaduría provincial durante las supervisiones posteriores que se realizan habitualmente sobre las entre 2.000 y 3.000 solicitudes de reintegro que recibe el Ipross en promedio cada mes.

El subsecretario de Legales del Gobierno de Río Negro, Guillermo Ceballos, explicó cómo se detectó el hecho: “Se carga la documentación, se hace un control interno, luego se gestionan los lotes de pago y se manda a Tesorería para efectivizarlos. Los reintegros se vienen efectuando mes a mes y, luego de eso, se hace un control cruzado a través de la Contaduría. Ahí se advirtió que se efectuaron reintegros reiterados a cuentas bancarias que no eran coincidentes con la del titular”.

Una auditoría interna descubrió un presunto desvío de fondos del Ipross para reintegros a afiliados. Ocurrió en Viedma. Foto: archivo. Estefania Petrela.

Tras detectar las irregularidades, la obra social inició un sumario administrativo, ordenó el alejamiento preventivo de la agente y formalizó la denuncia judicial, poniendo a disposición los accesos informáticos y las herramientas de trabajo utilizadas.

Peritajes informáticos y avance judicial

La denuncia penal se presentó a mediados de mes y la acusada ya fue notificada de la investigación en su contra. En el marco de las primeras diligencias, la Justicia procedió al secuestro de su teléfono celular y una computadora.

En tanto, este miércoles se realizó un nuevo procedimiento para incorporar elementos de prueba a la causa. La fiscal Paula de Luque, a cargo del expediente, dispuso la realización de pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y el análisis de la documentación contable.

Hasta el momento, las autoridades del Ipross evitaron precisar el monto total de la maniobra, ya que la investigación continúa en curso.

Controles internos en Ipross

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el caso fue detectado gracias a los propios mecanismos de fiscalización del organismo y procuraron llevar tranquilidad a los afiliados.

“El Ipross continuará profundizando las tareas de auditoría, control y ordenamiento de sus procesos internos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el uso responsable de los recursos destinados a la cobertura de sus afiliados”, indicaron desde la obra social de los estatales rionegrinos mediante un comunicado.

El área de reintegros maneja un volumen significativo de fondos. Muestra de ello es que, durante el primer trimestre del año, el Ipross desembolsó más de $231 millones para cubrir un total de 2.663 prestaciones registradas.