Operativo especial por la celebración de Ceferino Namuncurá: policías reforzarán la seguridad en rutas y accesos
A 140 años de su nacimiento, Chimpay espera a una multitud para celebrar a Ceferino. La Policía prepara un gran operativo de seguridad.
La Regional IV de Policía diagramó un operativo especial para el fin de semana en Chimpay y puso a disposición 120 efectivos que estarán afectados al dispositivo, que contará además con la participación de cadetes de la Policía de Río Negro provenientes de Viedma.
Los cadetes tendrán como una de sus principales tareas acompañar la tradicional caminata del domingo, que se desarrollará desde la Ruta Nacional 22 hasta el Parque Ceferiniano, donde se concentrarán numerosas actividades vinculadas con la celebración.
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Refuerzo de la seguridad en las rutas
El operativo contempla también una importante presencia policial sobre las rutas nacionales, especialmente en los sectores de mayor circulación. En el despliegue participará el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, junto con móviles policiales que estarán apostados en distintos puntos y frente a las localidades de la región.
La presencia se reforzará durante los horarios de mayor circulación, teniendo en cuenta el incremento del tránsito de vehículos y el desplazamiento de peregrinos y ciclistas hacia Chimpay. Desde la Policía señalaron que se espera que la convocatoria de este año pueda ser superior a la registrada durante la edición anterior.
En los últimos días ya comenzó a observarse una importante llegada de personas al Parque Ceferiniano, con peregrinos instalando carpas, casillas y otros espacios para permanecer durante la celebración.
Recomendaciones para peregrinos y ciclistas
Ante el intenso movimiento previsto para el fin de semana, desde la Regional IV solicitaron extremar las medidas de prevención.
A quienes se dirijan hacia Cipolletti caminando o en bicicleta, se les pidió circular con especial precaución y evitar situaciones que puedan generar riesgos sobre las rutas.
En el caso de los grupos numerosos de ciclistas, la Policía recomendó comunicarse previamente para coordinar un eventual acompañamiento y contribuir a prevenir accidentes.
Para quienes realicen la peregrinación caminando, la principal recomendación es evitar la cinta asfáltica y utilizar las banquinas o sectores seguros habilitados para la circulación.
También se remarcó la importancia de utilizar chalecos, ropa o elementos reflectivos, principalmente durante las primeras horas del día, la noche o cualquier momento de baja visibilidad.
Precaución para quienes circulen en vehículo
A los conductores que transiten por las rutas de la región se les solicitó reducir la velocidad, mantener la atención y extremar las precauciones ante la presencia de peregrinos, ciclistas y grupos de personas en las inmediaciones de las calzadas.
Desde la fuerza de seguridad también recordaron que, ante cualquier emergencia o descompensación, se debe solicitar asistencia policial.
El objetivo central del operativo será prevenir siniestros y garantizar la seguridad de las miles de personas que llegarán a Chimpay para participar de una nueva festividad en honor a Ceferino Namuncurá.
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