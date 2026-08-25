Comienza la masiva peregrinación a Ceferino Namuncurá: Chimpay estrena Paseo e importantes obras

Se espera el arribo de miles de fieles por los 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá . Todo lo que tenés que saber.

Chimpay celebrará desde este miércoles los 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá.

Como cada año, Chimpay se prepara para recibir a miles de fieles en una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Del miércoles 26 al domingo 30 de agosto, la ciudad recibirá una multitud para conmemorar los 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá , el santito mapuche.

Conocida históricamente como la "Cuna de Ceferino" , la ciudad del Valle Medio del Río Negro se convierte nuevamente en el epicentro del santuario de fe más imponente de la Patagonia. Las jornadas conmemorativas combinarán profundas expresiones de devoción, historia, identidad y encuentro comunitario en torno a la figura del "Santo de los Patagónicos".

Para acompañar el masivo desplazamiento de los visitantes y optimizar la experiencia urbana durante los días centrales de la celebración, la localidad estrenará oficialmente el Paseo del Peregrino .

Se trata de un moderno sendero urbano de más de tres kilómetros de extensión que fue dotado de iluminación integral y mobiliario urbano. Esta nueva obra conecta de manera directa a diversos barrios de Chimpay con el tradicional Santuario y Parque Ceferiniano, ampliando de este modo los espacios destinados a la circulación peatonal y ofreciendo un circuito renovado para recorrer los sitios clave vinculados a la memoria del beato.

Ya comienzan a peregrinar: recomendaciones para los visitantes

Nacido el 26 de agosto de 1886 e hijo de un influyente cacique mapuche de la Patagonia, Ceferino Namuncurá estudió bajo los lineamientos de la congregación salesiana antes de su fallecimiento a los 18 años y su posterior beatificación en 2007. Su figura continúa consolidándose como un puente espiritual e identitario fundamental para las comunidades de la región.

Ante la masiva afluencia estimada para los próximos días, los organizadores y referentes locales emitieron una serie de recomendaciones prácticas para garantizar una estadía ordenada.

Chimpay celebrará desde este miércoles los 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá.

En ese sentido, se sugiere consultar con antelación la disponibilidad de alojamiento, dado que el movimiento vehicular y peatonal superará ampliamente los registros habituales.

Aconsejan concurrir con calzado cómodo, abrigo adecuado para las variaciones térmicas de la época, protección solar y asegurar una correcta hidratación durante las caminatas.

Quienes arriben a Chimpay no solo participarán de los actos litúrgicos y comunitarios en el Parque Ceferiniano, sino que también tendrán la oportunidad de apreciar el característico paisaje productivo y agrícola del Valle Medio rionegrino.

Infraestructura y apoyo provincial para la 56ª Peregrinación

El Gobierno de la Provincia de Río Negro formalizó su respaldo institucional y logístico a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Esta asistencia se encuadra en la Ley Provincial 865, que consagra a Chimpay como la Capital Espiritual de la Juventud rionegrina y reconoce el profundo impacto del beato en las familias y la comunidad.

A raíz de una solicitud específica formulada por la Parroquia Nuestra Señora de Luján, el Ejecutivo provincial destinó recursos para concretar importantes obras de refacción en el edificio-templo y optimizar las condiciones generales del predio. Las tareas abarcan: