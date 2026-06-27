Confirmaron fecha y cronograma para la 56° peregrinación a Ceferino en Chimpay

La celebración, enmarcada en los 140 años del nacimiento del beato, reunirá peregrinos de todo el país bajo la consigna de humanización y paz. Enterate el cronograma completo.

Chimpay se prepara para recibir a miles de fieles en la 56° edición de la Peregrinación a Ceferino Namuncurá , que se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto de 2026. El evento, organizado por la Diócesis de Viedma, adquiere este año una dimensión especial al coincidir con el 140° aniversario del nacimiento del beato patagónico, hijo dilecto de la tierra rionegrina que continúa convocando a devotos de todo el país y más allá de las fronteras nacionales.

La presentación oficial de esta nueva edición estuvo a cargo del padre Tono Sánchez y del obispo Esteban Laxague , quienes compartieron los detalles del programa y el mensaje espiritual que guiará los distintos momentos del encuentro. Ambos referentes de la Iglesia local subrayaron la importancia de sostener esta tradición en un momento histórico marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y geopolíticas.

El lema elegido para esta edición es "Con Ceferino y el Papa León XIV, artesanos de humanización y paz", una consigna que interpela directamente al contexto global actual. Según explicó el padre Tono Sánchez, la elección del concepto de "artesano" no es casual: busca evocar una tarea concreta, cotidiana y exigente, que requiere compromiso, diálogo genuino, disposición al perdón y trabajo conjunto para fortalecer los vínculos humanos en una sociedad cada vez más fragmentada.

El sacerdote señaló que entre los grandes desafíos que motivaron la elección del lema se encuentran los conflictos internacionales, las tensiones sociales persistentes y el acelerado avance de la inteligencia artificial, fenómeno que plantea interrogantes profundos sobre la dignidad humana y el lugar de las personas en el mundo. En ese marco, el mensaje de Ceferino aparece como una respuesta espiritual y ética a preguntas que trascienden lo estrictamente religioso.

La voz del obispo y el llamado a la esperanza

El obispo Esteban Laxague aportó una mirada pastoral que resonó con fuerza entre quienes participaron de la presentación. Sostuvo que la sociedad atraviesa un tiempo caracterizado por la incertidumbre, el cansancio generalizado y una notable escasez de esperanza, elementos que, a su juicio, hacen que el legado de Ceferino Namuncurá cobre una vigencia renovada y urgente en el presente. Para Laxague, el beato no es solo una figura histórica sino una brújula espiritual para el hombre contemporáneo.

En cuanto a la participación de los fieles, el obispo reconoció con realismo que la situación económica que atraviesa el país puede representar una dificultad concreta para muchas familias que desean hacer el viaje hasta Chimpay. Sin embargo, destacó que numerosos peregrinos ya comenzaron a organizarse para estar presentes, buscando alternativas colectivas que les permitan sortear las limitaciones materiales y sostener su compromiso de fe.

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Cronograma oficial de la peregrinación

El programa de actividades se extiende desde el miércoles 26 de agosto, cuando el beato cumple exactamente 140 años, hasta el domingo 30. El miércoles estará marcado por dos misas: una en el monumento a las 11:00 y una misa de aniversario a las 16:00, con festejos que incluirán torta, baile y música, en un clima festivo que celebra la vida del joven patagónico.

El viernes 28 de agosto comenzará con la apertura del monumento a las 9:00, seguida de una misa de bendición de niños y familias a las 11:00 y la misa de recepción de peregrinos a las 16:00. El punto culminante de la jornada será la vigilia de oración por la humanización y la paz, denominada "Instrumentos de Tu Paz", que se desarrollará a partir de las 20:00 horas con profundo sentido espiritual.

Sábado 29: el corazón de la celebración

El sábado 29 concentrará la mayor densidad de actividades. Desde la apertura del monumento a las 9:00 hasta la celebración del fuego a orillas del río a las 20:00, la jornada incluirá la misa por la canonización de Ceferino a las 11:00, bautismos de niños en el templo a las 15:00 y adoración eucarística a las 19:00. El encuentro de jóvenes junto a María Auxiliadora en la ermita está pautado para las 18:30, en tanto que la noche cerrará con un momento comunitario de canto y sopa compartida en el polideportivo a las 21:00.

El mismo sábado incorpora una actividad nueva: un espacio de micrófono compartido en el Polideportivo Parque Ceferino entre las 15:00 y las 19:00, con reflexiones y testimonios sobre la conciencia, la dignidad humana frente a la inteligencia artificial y los desafíos de las adicciones.

ceferino La 56° peregrinación coincide este año con el 140° aniversario de su nacimiento.

Domingo 30: cierre y misión

El domingo 30 arrancará con la oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario y un desayuno comunitario a las 7:00. A las 8:00, la misa del peregrino se celebrará en el Templo de Cristo, de la Tierra y la Vida. La procesión desde la Cruz del 5° Centenario partirá a las 9:00 hacia la misa central en el Parque Santuario, prevista para las 11:00. La jornada concluirá con la bendición y envío misionero de los jóvenes a las 13:00 y la misa de despedida de los peregrinos a las 16:00.

Quienes no puedan viajar hasta Chimpay tendrán la posibilidad de participar de la celebración desde distintos puntos del país, donde también se organizarán encuentros de oración en comunidades locales. Esta modalidad de participación distribuida refleja el alcance nacional que ha adquirido la peregrinación a lo largo de sus más de cinco décadas de historia, consolidándose como uno de los eventos religiosos más convocantes de la Patagonia y del norte de la región andina.

Para quienes planifiquen el viaje, la organización habilitó canales de contacto: Laura Budimir (comunicaciones, 2984-290302), Andrea Revilla de Cáritas (2984-244342), Marta Guanchul en administración (2984-326223) y Mariano Teres para alojamiento (02946-515667). Además, se solicita como ofrenda alimentos no perecederos, ropa y calzado.