Crimen en el barrio Santo Domingo: confirmaron la identidad de la víctima

El joven tenía 20 años y fue baleado en la madrugada de este viernes. Murió poco después de haber ingresado al hospital Pedro Moguillansky.

Un violento crimen sacudió a la comunidad de Cipolletti durante las primeras horas de este viernes 26 . Un joven de 20 años de edad fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en un sector del norte de la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal brindó detalles sobre la investigación del y confirmó que la víctima fatal fue identificada como Agustín Flores . Las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad ya ejecutan diversas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

El trágico episodio ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en las inmediaciones de Jorge Newbery al 1800 , sobre la calle Turrín en el barrio Santo Domingo. La alerta inicial fue recibida por el Comando Radioeléctrico luego de que los residentes de la zona denunciaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

De forma casi simultánea al reporte de los disparos, el joven herido fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti por sus propios allegados. Respecto a este momento, el comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Regional Quinta de la Policía, detalló: "Casi al mismo tiempo de la denuncia de los disparos ingresó al hospital local un joven de 20 años con una herida de arma de fuego, trasladado por sus propios familiares". Debido a la gravedad de la lesión sufrida por el impacto de bala, los médicos confirmaron su fallecimiento cerca de las 3 de la madrugada.

Incidentes en el hospital y personas demoradas

La confirmación del deceso de Flores desató un ambiente de extrema tensión en el centro asistencial. Un grupo de familiares de la víctima reaccionó de manera violenta y arremetió físicamente contra el personal policial que se encontraba abocado al resguardo de la escena y el desarrollo de las tareas correspondientes. Como consecuencia directa de estos incidentes, dos efectivos resultaron con lesiones de carácter leve.

En el marco del operativo cerrojo y las pesquisas inmediatas, las autoridades confirmaron que un hombre y una mujer fueron demorados. Según indicaron fuentes policiales, tras lograr calmar la situación de desborde, uno de los ciudadanos aportó datos e información que podrían resultar de alto interés para orientar el rumbo de la causa.

Pericias científicas y líneas de investigación

La Fiscalía de turno y el fiscal jefe encabezan la investigación junto a la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Regional Quinta de la Policía de Río Negro, con el firme objetivo de identificar y detener al autor material del homicidio.

En el perímetro resguardado del ataque, los peritos forenses procedieron a realizar las primeras pericias científicas de rigor, logrando el secuestro de varias vainas servidas presentes en el suelo. Estos elementos materiales serán sometidos a análisis balísticos en los próximos días para determinar el calibre y las características del arma empleada.

Frente a las versiones que comenzaron a circular en la localidad sobre un presunto vínculo de parentesco entre la víctima y el agresor, la cúpula policial optó por mantener una estricta cautela.

"Todavía es una investigación en pleno desarrollo y no podemos confirmar ese tipo de información hasta contar con mayores resultados", señaló el comisario Yáñez. Las medidas investigativas continúan bajo desarrollo para esclarecer las circunstancias definitivas en las que ocurrió el crimen.