Asesinato en Allen: hay dos detenidos por la muerte de Franco Agustín Morales

La investigación por el crimen del joven de 24 años sumó un segundo detenido que se entregó en Neuquén. Avances en las pericias.

La investigación por el asesinato de Franco Agustín Morales , el joven de 24 años asesinado de un disparo este jueves en Allen , registró importantes avances en las últimas horas y ya cuenta con dos hombres detenidos.

El hecho ocurrió en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en la calle México al 30. Al arribar la ambulancia al lugar, el personal médico constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El primero de los sospechosos es un hombre de 30 años, quien fue demorado inicialmente por disposición de la Fiscalía tras un procedimiento concretado en el mismo domicilio de la calle México, según informó AN Allen.

Durante las primeras diligencias en la escena, personal policial y del Gabinete de Criminalística secuestró elementos considerados clave para la causa como un proyectil, un teléfono celular y varias prendas de vestir.

Asimismo, las autoridades ordenaron la realización de la prueba de dermotest al demorado para determinar si existen restos de pólvora en sus manos.

Un sospechoso se entregó en Neuquén

La segunda detención se concretó durante la madrugada. Un sujeto de apellido Elfi se presentó por sus propios medios en la Comisaría Primera de Neuquén, donde afirmó estar involucrado en el crimen y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Por orden judicial, el cuerpo de Morales fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La causa se encuentra bajo plena investigación y está caratulada como homicidio.