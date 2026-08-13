Policiales LMCipolletti barrio Hallaron sin vida a un joven en el Barrio Progreso: investigan las causas

Un joven fue encontrado sin vida en las últimas horas sobre calle Paraguay, en el barrio Progreso de la ciudad de Allen. + Agregar LMCipolletti.com en







Un joven de 24 años de edad fue hallado sin vida este jueves sobre calle México, en el barrio Progreso de Allen.

Un joven de 24 años de edad fue hallado sin vida este jueves sobre calle México, en el barrio Progreso de Allen.

En el lugar se encuentran trabajando personal de la Comisaría 33°, efectivos de Criminalística y miembros de la Fiscalía, quienes iniciaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

Foto: Gentileza. La principal hipótesis De acuerdo a la información preliminar trascendida, el joven habría recibido un disparo en el marco de un intento de robo por sujetos que se movilizaban en motos.

Hasta el momento, desde la Policía no se brindaron datos oficiales sobre la mecánica del deceso ni sobre la identidad de la víctima. El sector permanece vallado y custodiado por personal policial mientras avanzan las tareas de investigación. Noticia en desarrollo