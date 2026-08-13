Hallaron sin vida a un joven en el Barrio Progreso: investigan las causas
Un joven fue encontrado sin vida en las últimas horas sobre calle Paraguay, en el barrio Progreso de la ciudad de Allen.
Un joven de 24 años de edad fue hallado sin vida este jueves sobre calle México, en el barrio Progreso de Allen.
En el lugar se encuentran trabajando personal de la Comisaría 33°, efectivos de Criminalística y miembros de la Fiscalía, quienes iniciaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias del hecho.
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La principal hipótesis
De acuerdo a la información preliminar trascendida, el joven habría recibido un disparo en el marco de un intento de robo por sujetos que se movilizaban en motos.
Hasta el momento, desde la Policía no se brindaron datos oficiales sobre la mecánica del deceso ni sobre la identidad de la víctima. El sector permanece vallado y custodiado por personal policial mientras avanzan las tareas de investigación.
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