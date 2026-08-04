Con la presencia del intendente orense Gustavo Amati, otros funcionarios y vecinos, se realizó la audiencia pública por la regularización del Barrio Aliwen.

Con gran asistencia de vecinos se llevó adelante la audiencia pública por el Barrio Aliwen de Fernández Oro.

Se concretó con la participación del intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati , y una amplia concurrencia de vecinos la audiencia pública convocada por el Municipio orense para debatir el proyecto de ordenanza de creación de la Zona Especial Socio Productiva (ZESP) que procura el desarrollo integral del Barrio Aliwen. La instancia dejó muy satisfechos a los pobladores de la barriada.

La actividad se llevó a cabo recientemente en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Social 1, en calle Chubut N°2190 de la vecina localidad

Además de Amati, participaron la secretaria de Desarrollo Humano , Fabiana Villarruel, el concejal opositor Christian Artero (Frente de Todos), los dirigentes de la Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero , Eduardo Álvarez y Lilia Calderón y cerca de 200 pobladores y propietarios de lotes del Barrio Aliwen.

Una numerosa concurrencia tuvo la audiencia pública para debatir la creación de la Zona Especial Socio Productiva (ZESP) para la normalización definitiva del Barrio Aliwen de Fernández Oro, en el que tendrán su hogar 250 familias.

La Cooperativa de Trabajo Barrio Obrero fue la que impulsó, años atrás, la conformación del Barrio Aliwen, a través de gestiones que se cumplieron ante la ex Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), actualmente convertida en Subsecretaría, ya casi sin fondos ni personal para funcionar.

El asentamiento tiene una superficie de 25 hectáreas, ubicadas en el sector rural de Fernández Oro, que han sido subdividas en 250 lotes entregados a otras tantas familias que construirán sus viviendas propias en el lugar.

Gran audiencia pública, pese a faltazos

Si bien provocó una mezcla de inquietud y bronca la inasistencia a la audiencia pública del titular del Concejo Deliberante (CD), Ariel Vidal (Juntos Somos Río Negro), y de las concejales Marina Marini (JSRN) y Antonella Crespo (La Libertad Avanza), las ponencias de los participantes, que concordaron, en general y en lo fundamental, en el respaldo al proyecto, garantizaron el éxito de la instancia, desde la óptica de los pobladores.

Como para este jueves está programada una sesión del CD, referentes y vecinos del Barrio Aliwen tienen previsto hacerse presentes en la reunión del cuerpo legislativo para solicitar que haya celeridad en el tratamiento del proyecto de creación de la ZESP.

El proyecto de conformación de la ZESP fue elaborado por el gobierno del intendente Amati, quien tomó para su formulación planteos y puntos de vista aportados por los vecinos del barrio.

Una solución definitiva

De avanzarse y aprobarse la iniciativa, las familias del Barrio Aliwen, de las cuales unas cuantas ya empezaron a construir sus viviendas, se habrá terminado por solucionar el entredicho generado en su momento por la decisión del jefe comunal de desconocer y desmantelar el asentamiento poblacional. Luego de muchas tensiones, se logró encauzar el asunto por la vía del diálogo y el entendimiento.

El futuro sector poblacional, ubicado en la zona rural de Oro, cuando se concluya el actual proceso regularizador, se caracterizará por ser de índole comunitario, intercultural, popular y de amplia diversidad. Está previsto que las futuras viviendas sean construidas por los propios vecinos.

Además, en la barriada se desarrollarán alternativas productivas que podrán ser muy provechosas para los vecinos y sus economías domésticas.

Opiniones, observaciones y puntos de vista

Por todo esto y mucho más, la audiencia pública reciente resultó muy positiva para los pobladores, quienes, al igual que autoridades y personas inscriptas para la ocasión, pudieron expresar sus opiniones, formular observaciones y realizar aportes vinculados a la iniciativa y a las características de la zona.

Vale indicar que la instancia tuvo carácter participativo y consultivo y todo lo expuesto durante su realización será remitido y puesto en conocimiento del CD, que deberá aprobar o no la creación de la ZESP.