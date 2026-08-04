Despiste e impactante vuelco en la Ruta 22: cómo están los heridos

El grave siniestro vial generó honda preocupación. Se tratan de establecer las razones por la cuál el conductor perdió el control.

Un vehículo que viajaba desde Chubut hacia Neuquén despistó y volcó en la Ruta 22 , a la altura de Coronel Belisle . El personal de Bomberos Voluntarios asistió en el lugar y los ocupantes fueron derivados para estudios preventivos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El impactante siniestro vial, según se informó, tuvo lugar en el kilómetro 1022 . El vehículo era ocupado por dos personas que se desplazaban desde Puerto Madryn con destino a la ciudad de Neuquén . Por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó un despiste seguido de vuelco a un costado de la calzada.

La alarma en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle ingresó a la 1:42 , activándose de inmediato el protocolo de emergencia bajo código rojo . Apenas tres minutos después, a la 1:45 horas , partió hacia la zona del hecho el Móvil 05 con una dotación integrada por tres efectivos.

Al arribar al lugar del siniestro, los bomberos procedieron a asegurar la escena, brindar las primeras intervenciones de contención y verificar el estado físico de los accidentados.

Traslado preventivo al hospital local

Afortunadamente, los dos ocupantes no presentaban lesiones de gravedad a simple vista. Sin embargo, por precaución y para descartar cualquier traumatismo interno, los profesionales médicos dispusieron su traslado al hospital local con el fin de realizarles una evaluación clínica más exhaustiva.

Tras finalizar las tareas de auxilio, despejar la calzada y verificar las condiciones de seguridad en el sector, la dotación de bomberos emprendió el regreso a la central cerca de las 3, concluyendo el operativo sin novedades de fuerza mayor ni daños en el equipamiento utilizado.

Días pasados, volcó un camión en la Ruta 22

El accidente narrado se suma a uno similar ocurrido la semana pasada sobre la misma arteria. En esa ocasión, el conductor de un camión con semirremolque resultó ileso tras volcar en sobre la Ruta Nacional 22 a poco de llegar a la zona céntrica de Villa Regina, donde la calzada fue ensanchada y muestra formato de autopista con cuatro carriles.

El siniestro vial se produjo el miércoles minutos antes de las 23 a la altura del kilómetro 1125, en inmediaciones del barrio conocido como El Chiripá, donde se encuentra el conocido club hípico.

El camión se despistó poco antes de llegar a Villa Regina y volcó sobre la isleta que divide ambos carriles. Su conductor resultó ileso. FM Puerto Chichinales

El rodado, marca Iveco, provenía de Buenos Aires con destino la provincia del Neuquén y transportaba mercadería y encomiendas del Correo Argentino, informaron medios de la región.

Quejas por el estado de la ruta

Tras varios días de intensas lluvias en el Alto Valle, se han deteriorados las calles y rutas de la región. Al gran flujo vehicular se le debe sumar ahora el estado de los caminos que, al caer la noche, se transforman en un peligro.

Este fin de semana, un reginense sumó un impactante registro del peligro que implica circular por la Ruta Nacional 22. El registro fue del día sábado que viajó hasta la ciudad de Neuquén. En su red social Tik Tok posteó imágenes de una fila de vehículos varados en la banquina con neumáticos destruidos tras caer en profundos baches.