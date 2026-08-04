Conmoción en pleno centro de Bariloche: caminaba tranquilo, se descompensó y murió

Tenía alrededor de 50 años y falleció en el lugar. El dramático hecho generó desesperación en los transeúntes y hasta en los propios turistas.

Drama y conmoción en pleno centro de Bariloche . Un hombre se descompensó y murió en la vía pública, en la intersección de las calles Salta y Juan José Paso. Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, el vecino de unos 50 años falleció en el lugar. La Justicia descartó indicios de criminalidad y los turistas, en temporada alta, asistieron incrédulos a tan desgraciado episodio.

Durante la noche de este lunes , pasadas las 23 , la tranquilidad de la zona céntrica de la ciudad rionegrina se vio alterada por un trágico acontecimiento. Un peatón sufrio un colapso repentino mientras transitaba por la esquina de Salta y Juan José Paso .

Ante la llamada de urgencia de transeúntes y vecinos del lugar, se desplegó un intenso operativo de emergencia . En pocos minutos, acudió personal del cuartel de Bomberos Voluntarios Bariloche , junto a efectivos de la Policía de Río Negro y profesionales de salud.

Pese a las maniobras de reanimación y a los esfuerzos realizados por el personal de asistencia médica que arribó al lugar, se constató la muerte del individuo en la vía pública. El área permaneció delimitada preventivamente mientras los equipos de trabajo realizaban las primeras pericias e intervenciones protocolares.

Se descartan indicios de criminalidad

Poco después del hecho, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Según confirmaron las fuentes judiciales, en principio no existen indicios de criminalidad ni elementos que vinculen el fallecimiento a un acto violento. Todo indica que el deceso se produjo a raíz de una severa descompensación física, aunque se llevarán a cabo los procedimientos habituales para determinar con precisión la causa de la muerte.

Otro duro golpe para la ciudad

El hecho se produco cuando la ciudad aún no asimilaba la muerte de una adolescente de 17 años que fue hallada sin vida días pasados en una vivienda del barrio 84 Viviendas de Bariloche. El triste caso generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos.

Según informaron fuentes policiales, fue la tía de la joven quien dio aviso a la Policía luego de que advirtieran que permanecía en su dormitorio con la puerta cerrada con llave y no respondía a los llamados.

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Pese a los esfuerzos, no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho, el fiscal de turno ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la vivienda.