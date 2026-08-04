Río Negro lideró el turismo en vacaciones de invierno y Bariloche alcanzó picos del 90% de ocupación

El pico turístico de la temporada invernal dejó buenos números para la provincia. Además de la cordillera, sobresalieron otros destinos de interés.

Las vacaciones de invierno 2026 cerraron con cifras alentadoras para el sector turístico argentino, con un fuerte protagonismo de Río Negro . Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), la provincia fue la más elegida del país durante el receso.

En total, se movilizaron 4,6 millones de turistas en todo el territorio nacional, lo que representó un incremento del 5,9% respecto al mismo período de 2025. Este movimiento generó un impacto económico superior a los $2,12 billones.

El relevamiento también indicó que del total de viajeros, 4,2 millones fueron turistas nacionales, mientras que cerca de 400.000 visitantes llegaron desde el exterior. La estadía promedio fue de cuatro días, con un gasto diario por persona de $115.115.

Los centros de esquí en Río Negro en su máximo esplendor esta temproada.

Bariloche, el destino estrella del invierno

Una vez más, San Carlos de Bariloche se consolidó como el destino más elegido del país durante la temporada invernal. La ciudad registró niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%, impulsada por las condiciones climáticas y la oferta turística.

Las intensas nevadas de la segunda quincena de julio fueron determinantes para atraer visitantes. A esto se sumó la calidad de los centros de esquí, una amplia variedad de actividades recreativas y una conectividad aérea que alcanzó niveles históricos.

Además, Bariloche se posicionó entre los principales destinos receptores de turismo internacional, con una destacada presencia de visitantes provenientes de Brasil y de países no limítrofes, lo que contribuyó a sostener la alta ocupación.

Buen desempeño en toda la provincia

El crecimiento del turismo no se limitó a la cordillera. Otros destinos de Río Negro también registraron cifras destacadas durante las vacaciones de invierno, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y el descanso.

Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, mientras que Viedma y el Alto Valle llegaron al 80%. Por su parte, Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron niveles cercanos al 70%.

Estos números reflejan una diversificación de la oferta turística provincial, que permite atraer visitantes durante todo el año, más allá de la tradicional temporada de verano en la costa atlántica.

En Las Grutas, el avistaje de ballenas se posiciona como un atractivo turistico.

El rol del trabajo conjunto y la planificación

Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados obtenidos son producto de un trabajo sostenido entre el sector público y privado. La planificación previa a la temporada y la promoción de los destinos fueron claves.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, afirmó que el posicionamiento de la provincia en los principales portales de viajes demuestra la confianza de los turistas en la calidad de los servicios ofrecidos.

En la misma línea, remarcó que el desafío es consolidar este crecimiento, atraer nuevas inversiones y mejorar la competitividad del destino para sostener la actividad turística durante todo el año.

Proyección y desafíos para el sector

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, subrayó la importancia del trabajo articulado para sostener estos niveles de ocupación y continuar atrayendo visitantes.

El funcionario destacó que la diversidad de paisajes y experiencias en cada región de la provincia permite ofrecer alternativas para distintos perfiles de turistas, lo que fortalece el posicionamiento de Río Negro en el mercado nacional e internacional.

Mientras tanto, el informe de CAME advierte que, en contraste, varios destinos de la Costa Atlántica registraron una temporada moderada. En ese contexto, el turismo de nieve, encabezado por Bariloche, lideró ampliamente las preferencias.