Un joven fue embestido por una moto al cruzar la Ruta 22 en Cipolletti

Un peatón fue atropellado cerca del tercer puente. Sufrió lesiones y fue trasladado al hospital. ¿Cómo ocurrió?

Un peatón fue embestido por una motocicleta mientras cruzaba la Ruta 22 cerca del tercer puente en Cipolletti. (Foto: archivo)

Un peatón resultó herido este martes por la mañana tras ser embestido por una motocicleta en Ruta Nacional 22 , en un sector de alto tránsito cercano al acceso al tercer puente . El hecho volvió a poner en foco la peligrosidad de ese corredor vial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:15, en el kilómetro 1,5 de la Variante de la Ruta Nacional 22, antes de llegar a la garita de control policial ubicada en cercanías del tercer puente . En ese momento, la circulación vehicular era intensa.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho involucró a un peatón de 27 años y una motocicleta Motomel Skua 250. La secuencia se desencadenó cuando el hombre descendió de su vehículo con la intención de ingresar a su lugar de trabajo.

El SIARME asistió y trasladó al joven al Hopsital.

Una maniobra que terminó en impacto

Según se reconstruyó en el lugar, el peatón comenzó a cruzar la ruta mientras varios automovilistas reducían la velocidad para cederle el paso. Sin embargo, el motociclista realizó una maniobra de sobrepaso que resultó determinante para el desenlace.

Al no advertir la presencia del peatón sobre la calzada, el conductor de la moto lo embistió, provocando que el joven cayera al asfalto. El impacto generó preocupación entre quienes circulaban por la zona en ese momento.

Asistencia y estado de salud

Tras el choque, el peatón quedó tendido sobre la cinta asfáltica con un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Rápidamente se solicitó la presencia de personal de emergencias para su asistencia en el lugar.

Una ambulancia arribó minutos después y trasladó al herido a un centro de salud para la realización de estudios médicos. Hasta el momento, se aguardan los resultados para determinar la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

En el sitio del hecho trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que ordenó el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento. Además, intervino el Gabinete de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes.

Un auto chocó con un camión sobre ruta 151 en el kilómetro 111 por tratar de esquivar un pozo.

Otro episodio peligroso en la región

En la misma jornada, aunque más temprano, se registró otro incidente vial que volvió a evidenciar los riesgos en las rutas de la región. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 111.

En ese caso, el conductor de un automóvil intentó esquivar un pozo sobre la calzada y terminó colisionando con un camión. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas heridas, aunque sí se registraron importantes daños materiales.