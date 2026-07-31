Vialidad Nacional destinará 5 mil toneladas de asfalto para reparar las rutas 22 y 151

Bacheo, iluminación y un plan de concesión surgieron tras la gestión del senador Enzo Fullone ante el organismo nacional. ¿Cómo se ejecutará el plan?

Tras las intensas lluvias que golpearon la región, Vialidad Nacional confirmó que destinará 5 mil toneladas de mezcla asfáltica para reparar las rutas nacionales 22 y 151 . El anuncio llegó luego de una gestión encabezada por el senador nacional Enzo Fullone ante el organismo vial.

El senador se reunió esta mañana con el Administrador General de Vialidad Nacional, Ingeniero Marcelo Campoy , para analizar la infraestructura vial de la provincia. Del encuentro surgió un plan de acción de corto y mediano plazo para ambas rutas.

Se definieron acciones que comenzarán a ejecutarse desde la próxima semana, entre ellas la licitación para la provisión de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente destinada a tareas de bacheo . Estas obras se concentrarán sobre las rutas nacionales 151 y 22 .

Encuentro entre el senador Enzo Fullone y el administardor de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Iluminación para mayor seguridad

Además del bacheo, se definió la adjudicación del servicio de mantenimiento de iluminación para ambas rutas nacionales. La medida busca garantizar mayor visibilidad y seguridad operacional en los cruces e interconexiones de mayor tráfico vehicular de la región.

Las tareas de bacheo con material en caliente se planificarán de manera estratégica desde Catriel hacia el sur de la provincia. Esta decisión busca dar respuesta directa a los sectores con mayor circulación de tránsito pesado y carga.

Bacheo en frío y atención al Puente 83

Desde Vialidad Nacional confirmaron que la semana próxima también se ejecutarán tareas de bacheo en frío sobre las rutas 22 y 151. Además, se intervendrá puntualmente la zona del Puente 83, sobre la RN22, afectada por las lluvias recientes.

"Hace décadas que las rutas de Río Negro esperan una solución. Hoy estamos resolviendo lo urgente mientras avanzamos hacia la solución definitiva: concesionarlas para tener las rutas que los rionegrinos merecemos", expresó el legislador tras el encuentro con Campoy.

Con el fin de avanzar hacia un esquema de gestión moderno, eficiente y autosustentable, en la reunión también se trabajó en el análisis técnico y presupuestario para la concesión de ambas rutas nacionales. El modelo busca atraer inversión privada para la red troncal.

Ruta Nacional 22 tramo Cipolletti - Puente 83. Estefania Petrella

Participación privada como apuesta estructural

Este esquema de concesión apunta a fomentar la participación del sector privado en el mantenimiento continuo de las rutas 22 y 151. La iniciativa busca asegurar soluciones estructurales definitivas, superando así el actual esquema de parches temporales.

Mientras se definen los pasos hacia la concesión, el anuncio de las 5 mil toneladas de asfalto representa una respuesta inmediata a un reclamo sostenido durante años. Los usuarios de ambas rutas esperan que las obras se concreten según lo anunciado.