Cipolletti invertirá $2.900 millones en maquinaria para mejorar servicios públicos

El Municipio firmó un leasing para sumar maquinaria y vehículos, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos en Cipolletti. El detalle de las incorporaciones.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , firmó este viernes un crédito leasing con el Banco Patagonia para la incorporación de 14 nuevos vehículos y maquinarias pesadas, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y la infraestructura urbana.

La inversión, que ronda los $2.900 millones, permitirá al municipio avanzar en la compra de equipamiento propio y dejar atrás el alquiler de maquinaria, una estrategia que busca optimizar recursos y mejorar la respuesta ante las demandas vecinales.

Entre las adquisiciones más destacadas, Buteler subrayó la futura incorporación de un camión Vactor , una herramienta clave para la limpieza de desagües pluviales y el drenaje de agua durante lluvias intensas, una problemática recurrente en la ciudad.

El jefe comunal explicó que con esta incorporación, Cipolletti se convertirá en uno de los pocos municipios de la región en contar con este tipo de tecnología, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante contingencias climáticas.

Un minibus para el área de Discapacidad

Otro de los puntos relevantes del acuerdo es la compra de un vehículo minibus con capacidad para 18 personas, que será destinado al Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Humano, ampliando así las herramientas de inclusión y asistencia.

El nuevo transporte estará equipado para el traslado de personas con discapacidad, lo que permitirá mejorar la accesibilidad a actividades y servicios municipales, en línea con las políticas de inclusión que impulsa la gestión local.

El listado de maquinaria incluye una retroexcavadora, una motoniveladora, compactadores, camiones con distintas prestaciones, una hidrogrúa, una topadora y un desobstructor-succionador combinado, entre otros equipos destinados a diversas áreas operativas.

Además, se sumarán unidades específicas para la recolección de residuos, transporte de líquidos y tareas viales, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa del municipio en mantenimiento urbano y obras públicas.

Financiamiento y plazos de entrega

El esquema de leasing firmado con el Banco Patagonia contempla la compra de los equipos mediante un sistema de pagos en cuotas, una modalidad que facilita la inversión sin comprometer de manera inmediata el presupuesto municipal.

Según se informó, la adquisición de la maquinaria se concretará en un plazo estimado de entre 30 y 90 días, por lo que se espera que los nuevos equipos comiencen a operar en el corto plazo en distintos sectores de la ciudad.

Una apuesta a la gestión ordenada

Durante la firma, Buteler destacó que esta inversión es posible gracias a una administración ordenada, al cumplimiento financiero del municipio y al aporte de los vecinos, que permite sostener este tipo de políticas públicas.

El acto contó además con la presencia de la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping; el escribano Julián Herrera; y la gerenta del Banco Patagonia, Eugenia San Martín, quienes acompañaron la formalización del acuerdo.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la incorporación de maquinaria propia permitirá mejorar sustancialmente la prestación de servicios, reducir tiempos de respuesta y optimizar los trabajos de mantenimiento en distintos barrios.

En ese sentido, la decisión de invertir en equipamiento busca dar una solución estructural a problemáticas como el estado de calles, la limpieza urbana y el drenaje pluvial, especialmente en épocas de lluvias intensas.