Extendieron los cortes de calles por obras de ARSA: Qué calles afecta

Aguas Rionegrinas realiza el cambio de un tramo del colector cloacal sobre calle Alem y se extendió el plazo de ejecución de los trabajos.

La Municipalidad de Cipolletti informa que hasta el miércoles 5 de agosto permanecerá cortada la circulación en calle Alem , entre La Esmeralda y Sáenz Peña, por trabajos de recambio de un colector cloacal a cargo de Aguas Rionegrinas .En principio, la interrupción del tránsito estaba prevista solo hasta el fin de semana.

Las tareas se enmarcan en el recambio de un colector cloacal de 400 mm de diámetro, en el tramo mencionado.

Se informó a la comunidad que hay personal de tránsito en el lugar para ordenar la circulación y realizar tareas de prevención . Por este motivo, se recomienda utilizar vías alternativas y circular con precaución.

Obra de Aguas Rionegrinas. Foto: Antonio Spagnuolo

Mejoras en la infraestructura y el servicio

Desde ARSA explicaron que la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti. El objetivo es optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca no solo reemplazar infraestructura deteriorada, sino también acompañar el crecimiento urbano y la demanda creciente de servicios básicos. La renovación de colectores resulta clave para evitar colapsos y desbordes.

Sábado con restricciones por simulacro vial

Además del corte previsto para el miércoles, el municipio confirmó una nueva restricción al tránsito para el sábado 1 de agosto. En este caso, se trata de un operativo vinculado a una actividad de concientización.

Desde las 13, se realizará un simulacro de siniestro vial en la intersección de La Esmeralda y Antonio Turrín. La actividad implicará el corte total de circulación durante aproximadamente una hora y media.

El ejercicio recreará un accidente múltiple entre un colectivo de pasajeros, un automóvil y una motocicleta. El objetivo es mostrar el accionar de los equipos de emergencia y generar conciencia sobre la seguridad vial.

Desvíos y operativo de tránsito

Durante el simulacro, se implementarán desvíos en distintos puntos estratégicos para garantizar la circulación alternativa. Los cortes estarán señalizados y contarán con asistencia de personal municipal.

Los desvíos se ubicarán en intersecciones como La Esmeralda con La Plata, Ortiz, Jauretche, Esquiú y Turrín, además de M. Muñoz y Turrín. Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones.

El simulacro es organizado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro. Participarán múltiples organismos, entre ellos Salud Pública, Policía, Bomberos, Protección Civil y personal de Tránsito.

También formarán parte estudiantes de carreras vinculadas a emergencias, ONG de distintas provincias y familiares de víctimas de siniestros viales. La actividad busca fortalecer la articulación entre instituciones y mejorar los tiempos de respuesta.