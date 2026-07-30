Detuvieron a una mujer por el balazo que sufrió el vecino del barrio San Lorenzo en el intento de robo de su camioneta

Hubo allanamientos en distintos puntos de la ciudad. También secuestraron un arma de fuego. La víctima sufrió un tiro en el cuello y permanece estable.

La camioneta que los delincuentes intentaron robarle a la víctima, quien sufrió un balazo en el cuello.

El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por el ataque a un hombre de 69 años herido con un arma de fuego días atrás en el barrio San Lorenzo de Cipolletti, cuando le intentaron robar su camioneta al momento de llegar a suc asa.

Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad que arrojaron resultados positivos, destacaron fuentes judiciales. Como resultado, secuestraron un revólver que estaría vinculado al hecho y detuvieron a una mujer sospechosa de haber participado en el intento de robo.

Los operativos fueron efectuados como consecuencias del análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, y entrevistas con las víctimas y vecinos del lugar del hecho.

Un revólver compatible con el usado en el ataque

El operativo estuvo a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal del caso Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, junto con efectivos de la Comisaría 32, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, y autorizado por el juez de Garantías Juan Pedro Puntel.

En la investigación participa la Unidad Operativa de la Cuarta Circunscripción, organismo dependiente del Ministerio Público, quien asesora en las tareas de coordinación y ejecuta los pedidos instruidos por el fiscal.

Durante la inspección en una vivienda del barrio 200 Viviendas, la policía halló un revólver calibre 22. Las pericias balísticas realizadas en General Roca confirmaron que la vaina servida recolectada en la escena del hecho coincide con el arma secuestrada.

En ese mismo domicilio se identificó y detuvo a una mujer que inicialmente entorpeció el procedimiento policial. Sin embargo, la investigación fiscal la vincula directamente con la logística o ejecución del hecho, por lo que se le formularán cargos en las próximas horas.

Cómo se encuentra la víctima

El hecho investigado ocurrió el domingo 26 de julio cerca de las 20:43 horas en la calle Río Gallegos al 100. En esa ocasión, intentaron robarle una camioneta Chevrolet S10 a la víctima amenazándola con un arma de fuego. Los primeros trascendidos indicaban que los autores era una pareja compuesta por un hombre y una mujer.

Al no lograr llevarse el vehículo, dispararon desde el interior hacia el exterior e impactaron a la víctima en el cuello. El hombre sufrió lesiones de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida, hecho que la Fiscalía N° 5 caratula provisoriamente como "tentativa de homicidio y tentativa de robo agravado".

El hombre continúa internado estable en una institución privada de la ciudad. Su pareja recibió la intervención de las psicólogas de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) por presentar un estado de shock tras ocurrido el hecho.