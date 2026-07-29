Tras más de 50 años, cierra histórico comercio del centro de Cipolletti y liquida todo

El adiós a un clásico que marcó una época en el corazón de la ciudad. "Nostalgia, tristeza y agradecimiento a los clientes. Fue una decisión difícil".

Desde el comercio dialogaron con LM Cipolletti y explicaron los motivos de su cierre.

Tras más de 50 años engalanando a distintas generaciones de vecinos en sus diferentes locales, la histórica joyería Petrocelli se prepara para bajar definitivamente sus persianas . El tradicional comercio , ubicado en Roca 241 (entre Villegas y Belgrano) finalizará sus actividades y cerrará entre mediados y fines de agosto, marcando el fin de una era para el centro de la ciudad.

Las razones detrás de esta drástica y "difícil decisión" responden a un escenario complejo. Sol , empleada del local y persona de total confianza de los dueños, explicó a LM Cipolletti que se trata de un cierre multifactorial fuertemente atravesado por la realidad económica del país y la transformación de los hábitos de consumo.

La proliferación de nuevos sistemas de venta y la tendencia del público a priorizar precios más bajos por sobre la calidad -comprando incluso en el exterior productos que no son de oro ni plata- terminaron por debilitar la sostenibilidad del negocio, que no obstante intentará subsisir con la venta on line vía redes sociales

Un adiós acelerado por las ofertas y el cariño del público

La fecha exacta del cierre definitivo dependía de los tiempos de venta del stock, pero el proceso se precipitó en los últimos días. A partir de tentadoras promociones, descuentos y la facilidad de tres cuotas sin interés, los clientes desbordaron el local. La mercadería se está agotando a un ritmo vertiginoso, por lo que, si bien se estimaba bajar la persiana a fines de agosto, la liquidación total podría adelantarse, aunque no ocurrirá antes de mediados de mes.

Estefania Petrella

En el mostrador se respira una mezcla inevitable de "nostalgia, tristeza y una inmensa gratitud", como admite Sol. A diario, vecinos de Cipolletti y de Neuquén se acercan no solo para aprovechar las últimas oportunidades, sino para compartir recuerdos imborrables.

En el ambiente flota la memoria de don Petrocelli, cuya imagen de trabajo y dedicación sigue intacta entre los clientes que entran a relatar cómo él mismo les confeccionó las alianzas de casamiento o las joyas para sus hijos.

"No fue una decisión fácil y llevó meses de maduración", pero los dueños eligieron despedirse ofreciendo buena mercadería a precios accesibles como una forma de devolver el afecto recibido. "Sin la gente, no hubiera sido posible semejante trayectoria", reconocen con un dejo de tristeza.

Estefania Petrella

Para quienes deseen consultar las últimas ofertas disponibles antes del cierre final, el comercio mantiene actualizada la información a través de sus redes sociales bajo el usuario de joyería Petrochelli.

Y no será el último...

El cierre de la joyería viene a confirmar lo que adelantó días pasados LMC. La crisis económica golpea de lleno al sector comercial de Cipolletti y las perspectivas, advierten, "no son alentadoras". Según un relevamiento de la Cámara de Industria y Comercio de nuestra ciudad, en los últimos meses se ha registrado un preocupante incremento en la intención de cierre de locales, muchos de los cuales cuentan con una extensa trayectoria en la ciudad.

Entre las bajas más sensibles destacan, además del negocio que dio origen a este artículo, al menos cuatro negocios "con historia" dentro del rubro gastronómico, que hoy atraviesan una situación terminal y sus propietarios evalúan distintas y drásticas alternativas para evitar fundirse.

El sector gastronómico es uno de los más afectados, aseguraron desde la Cámara.

La situación se refleja claramente en el mercado: un número considerable de locales están en venta como fondos de comercio. Esta alternativa busca mitigar el impacto de un cierre definitivo, aunque expone la "imposibilidad de sostener la actividad bajo las condiciones actuales", explican.

“Es un montón para nuestra ciudad, con todo lo que conlleva la logística de abrir, la logística y la plata”, advierte Gabriela Urrutia, representante de la Cámara de Industria y Comercio local tras compartir el dato con LM Cipolletti.