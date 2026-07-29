Dinosaurios, ciencia y tecnología: Cipolletti abre la inscripción para un evento pensado para las escuelas

Las Jornadas de Paleontología se realizarán el 11 y 12 de agosto con talleres, feria científica, museo virtual, animaciones 3D y charlas con investigadores.

Las jornadas se desarrollarán los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones del CCC. Foto: Gentileza.

El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) será escenario de las 4° Jornadas de Investigación y Recreación en Paleontología para la Niñez , un evento que reunirá ciencia, arte y tecnología con actividades especialmente diseñadas para jardines de infantes, escuelas primarias, docentes y familias.

Las jornadas se desarrollarán los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones del CCC, ubicado en Fernández Oro 57, y ofrecerán un espacio para acercar la paleontología a las nuevas generaciones de una manera participativa e innovadora.

La programación incluirá una amplia variedad de propuestas para todas las edades. Entre ellas habrá:

Feria científica con trabajos de investigación de escuelas.

Talleres para las infancias.

Diálogos con investigadores.

Conferencias y paneles destinados a docentes.

Museo virtual.

Animaciones 3D.

Actividades artísticas y culturales.

En esta edición, el eje central será la investigación, recreación, reflexiones y didácticas innovadoras en Paleontología, con el propósito de fomentar el aprendizaje a través de la ciencia, el arte, la filosofía y la investigación.

Cómo inscribirse

Las escuelas y jardines interesados en participar podrán inscribirse hasta el lunes 3 de agosto.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Fundación ELIC Cipolletti mediante sus redes sociales, por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 299 6311209.

Un encuentro que busca potenciar el talento de niñas y niños

Las jornadas son organizadas por la Fundación ELIC (Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños), a través de su delegación internacional en Argentina, junto a instituciones científicas, académicas y culturales.

El evento fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Cipolletti y tiene como objetivo acercar los avances científicos y culturales de la paleontología a las infancias, promoviendo el intercambio de experiencias y el desarrollo del talento infantil mediante propuestas educativas innovadoras.