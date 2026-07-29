Emprendedores cipoleños apuestan a comercializar productos con sello PUPA: cómo registrar tu marca

Los productos elaborados a través de P.U.P.A pueden comercializarse dentro de la jurisdicción del ejido municipal. Enterate cómo sumar este sello a tus productos.

A través de los certificados de P.U.P.A la Municipalidad de Cipolletti acompaña a quienes dan sus primeros pasos en emprendimientos, impulsando la elaboración y comercialización de alimentos artesanales producidos en pequeña escala. De esta manera se brindan herramientas para que más emprendedores puedan crecer, formalizarse y desarrollar sus proyectos.

Las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (P.U.P.A) son emprendimientos destinados a la elaboración de productos alimenticios de bajo riesgo sanitario y en pequeña escala, llevados a cabo por productores de la Economía Social de la ciudad de Cipolletti. A través de la Dirección de Economía Social se informó que hasta la fecha el municipio gestionó y entregó más de 50 certificados y se continúa trabajando en nuevas solicitudes.

El municipio informó que al sello PUPA se suma la panadería ubicada en Jorge Newbery al 2100. El proyecto que inicialmente se dedicaba a la venta de medialunas caseras fue sumando opciones de panificados y armando paralelamente un espacio con las máquinas y elementos necesarios. El emprendimiento de Maira Ruiz hoy ofrece pan casero, facturas, alfajores de maicena, pastelitos, y muchos productos más.

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Por otra parte, Mónica Vega creó ''Pecas de chocolate'', un emprendimiento que nació con la realización de alfajores y tabletas de chocolate. Con el tiempo se sumaron granos de café bañados y postres que pueden comprarse haciendo el pedido con un mínimo de 3 días de anticipación.

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¿Cómo iniciar el registro?

Quien actualmente tenga su emprendimiento o esté en el proceso de elaboración de proyecto gastronómico, puede avanzar comunicándose con la Dirección de Economía Social al 2994 21-6722, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Una vez finalizado el proceso de registro y puesta a punto, se hace entrega del certificado en el cual consta el número de P.U.P.A con el cual el emprendedor podrá comercializar sus productos. El registro tiene una validez de dos años, vencido el plazo podrá ser renovado a pedido del interesado.

Los productos elaborados por P.U.P.A. podrán comercializarse dentro de la jurisdicción del ejido municipal a través de los establecimientos de elaboración, ferias de la Economía Social, espacios de intercambio solidario, y en pequeños comercios de la ciudad.