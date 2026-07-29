Celebraron su aniversario en Cipolletti y lanzaron una advertencia: faltan agrimensores en Río Negro

El Consejo Profesional de Agrimensura celebró sus nueve años y advirtió que el crecimiento urbano y las obras generan una demanda creciente de profesionales.

El intedente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, estuvo presente en la celebración y destacó la función social que cumplen los agrimensores. Foto: Gentileza.

El Consejo Profesional de Agrimensura de Río Negro (CPARN) celebró su noveno aniversario con un encuentro realizado en Cipolletti , donde reunió a autoridades provinciales, municipales y referentes nacionales para hacer un balance del crecimiento que experimenta la actividad.

Durante la celebración, el presidente del organismo, el agrimensor José Claudio Isaac , destacó que la profesión atraviesa "uno de los momentos de mayor crecimiento de los últimos años", impulsada por el avance de los desarrollos urbanos , la planificación territorial, la regularización dominial y las obras de infraestructura que se ejecutan en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales mensajes de la jornada fue el llamado a incorporar más agrimensores matriculados en Río Negro. Según explicó Isaac, la demanda de servicios vinculados a la actividad continúa creciendo y el escenario representa una oportunidad para las nuevas generaciones de profesionales.

"El crecimiento de la actividad demuestra la importancia que tiene la agrimensura para el desarrollo de las ciudades y del territorio. Hoy necesitamos más profesionales que se sumen a este desafío y acompañen el proceso de crecimiento que vive Río Negro", expresó el titular del Consejo.

El reconocimiento de Rodrigo Buteler

La celebración contó con la participación del intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien destacó la función social que cumplen los agrimensores y fue reconocido por el acompañamiento del Municipio al desarrollo de la profesión.

También participaron el presidente de la Federación Argentina de Agrimensura, Jorge Soria; el gerente de Catastro de Río Negro, Marcelo Lupiano; la presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez; el director de Desarrollo Territorial, Carlos Rimmele; el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini; y la secretaria de la Federación Argentina de Agrimensura, Evangelina Canales Cairo.

Nueve años fortaleciendo una actividad clave

Durante el encuentro se realizó un repaso del trabajo desarrollado por el Consejo Profesional de Agrimensura de Río Negro desde su creación y se renovó el compromiso de continuar fortaleciendo una profesión considerada estratégica para el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica en las transmisiones de dominio y el crecimiento de las ciudades.

Isaac también agradeció el acompañamiento de autoridades y profesionales del sector, y remarcó que el trabajo de los agrimensores, tanto en el ámbito público como privado, resulta fundamental para brindar certeza en la delimitación de las propiedades y garantizar seguridad jurídica en toda la provincia.