Ruta 22: tierra y pozos de nadie, mientras la Provincia negocia con Nación su traspaso

Las lluvias exponen una vez más la dramática situación del tramo que conecta Cipolletti y Puente 83 sobre la ruta nacional. En fotos, así esta la calzada.

La Ruta Nacional 22, entre Cipolletti y Puente 83 representa un peligro para cientos de automovilistas que transitan a diario.

El paso de las lluvias persistentes sobre Cipolletti y la región volvió a exponer la grave situación que atraviesa el tramo que conecta el Alto Valle, especialmente el tramo de la Ruta Nacional 22 desde Fernández Oro o Puente 83 , donde las obras quedaron inconclusas hace más de quince años. La calzada acumula pozos, deformaciones y una infraestructura que no acompaña el crecimiento del tránsito diario.

Por esta traza circulan a diario miles de vehículos livianos, transportes de carga y micros de larga distancia con destino a Cipolletti , Neuquén y otros puntos de la región. La ausencia de una traza de doble vía completa obliga a largas filas sobre un único carril disponible, generando demoras constantes y maniobras riesgosas entre los conductores.

Los automovilistas enfrentan a diario un desafío que se agrava con cada lluvia: sortear pozos profundos, calzadas deformadas y tramos sin señalización adecuada. A esto se suma la falta de iluminación nocturna, un factor que multiplica el riesgo de accidentes en un corredor con alto volumen de tránsito pesado.

La indignación se hace sentir entre quienes transitan diariamente esta traza, un malestar que se profundiza en los días de lluvia, cuando las condiciones empeoran notablemente. Para muchos vecinos y trabajadores, pareciera que ninguna autoridad quiere o puede hacerse cargo del problema estructural.

Estefania Petrella

Un vacío de responsabilidades

La Municipalidad no posee jurisdicción sobre la calzada nacional, y la Provincia se encuentra en la misma situación administrativa. Ambos niveles de gobierno responsabilizan a Vialidad Nacional por los arreglos superficiales y los parches temporales que no resuelven el fondo del conflicto vial.

Desde el distrito 20° de Vialidad Nacional en Río Negro, a cargo del abogado y contador Nisim Tasat, comentaron a LM Cipolletti que sobre el tramo Cervantes - Cipolletti, los equipos se encuentran ejecutando tareas de bacheo en frío. Sin embargo no precisaron sobre reacondicionamientos sobre los tramos que no cuentan con asfalto, ni sobre la reposición de cartelería preventiva en el sector.

Estefania Petrella

La carta que juega la provincia

En paralelo a este reclamo cotidiano, el gobernador Alberto Weretilneck formalizó ante Vialidad Nacional una propuesta para que Río Negro asuma la administración de sectores de las rutas 22 y 151. El mandatario explicó que el plan contempla dos etapas: recuperar primero el estado actual de ambas rutas y luego avanzar en el diseño vial integral del Alto Valle.

El esquema provincial incluye la gestión de un préstamo de unos 60 millones de dólares ante Fonplata para intervenir aproximadamente 300 kilómetros de rutas nacionales. En el caso puntual de la Ruta 22, el plan abarca 258 kilómetros entre Río Colorado y Chichinales, incluyendo la culminación de la rotonda de Choele Choel, obra iniciada años atrás y todavía inconclusa.

Estefania Petrella

Un acuerdo que aún no llega

Según indicó el gobernador, el interventor de Vialidad Nacional manifestó conformidad con la propuesta presentada, por lo que se continuarán las negociaciones para avanzar en los instrumentos legales del preacuerdo. Hasta que ese traspaso se concrete, el tramo que conecta a Cipolletti seguirá sin “dueño” responsable.

Mientras la burocracia entre Nación y Provincia define quién administrará finalmente la traza, miles de rionegrinos continúan atravesando pozos, filas y peligros cada jornada. La solución definitiva parece depender exclusivamente de que ese traspaso jurisdiccional se concrete cuanto antes.