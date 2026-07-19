Lo chocaron desde atrás en la Ruta 22, terminó dentro de un desagüe y el otro conductor desapareció

El violento choque ocurrió cuando intentaba ingresar a la ciudad. La víctima salió por sus propios medios y la Policía busca al automovilista que huyó.

El siniestro se registró durante la madrugada de este domingo. Foto: Gentileza.

Un espectacular siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en General Roca , donde un automovilista terminó con su vehículo dentro de un desagüe tras ser embestido desde atrás por otro rodado.

Lo más llamativo del episodio ocurrió después del impacto: el conductor que provocó el choque no se detuvo para asistir a la víctima y escapó del lugar. Ahora es intensamente buscado por la Policía.

Según informó la Policía de Río Negro , el hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en el cruce de la Ruta Nacional 22 y calle Jujuy .

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor circulaba por la Ruta 22 y, cuando realizaba la maniobra para girar hacia el norte e ingresar a la ciudad, fue embestido violentamente en la parte trasera por otro vehículo.

Como consecuencia del impacto, perdió el control del automóvil, salió de la calzada y terminó dentro de un desagüe ubicado junto a la ruta.

Salió ileso de un impresionante vuelco

A pesar de la violencia del choque y de la espectacular imagen que dejó el vehículo, el conductor logró salir por sus propios medios del habitáculo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico.

Buscan al conductor que escapó

Mientras se realizan las actuaciones correspondientes, la Policía trabaja para identificar al vehículo involucrado en el choque y dar con el conductor que huyó tras el accidente.

Los investigadores analizan la mecánica del hecho y reúnen información que permita reconstruir lo ocurrido en uno de los accesos más transitados de General Roca.