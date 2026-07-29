Firmaron convenios para el desarrollo comercial y productivo local y fomentar la inclusión de personas sordas

La Cámara de Industria y Comercio, la comuna, la Federación Hotelera y Gastronómica y la Fundación Sordos Comahue firman convenios para progresar e incluir.

Con participación del intendente Rodrigo Buteler, dirigentes de la Cámara de Industria y Comercio (CIC), representantes de organizaciones empresarias de la gastronomía y la hotelería y referentes de la Fundación Sordos Comahue, se firmaron distintos convenios para fortalecer el desarrollo productivo, comercial y social, impulsando más capacitación empresarial y laboral y la inclusión de personas sordas.

La actividad se llevó a cabo el lunes en la sede de la CIC , en Urquiza 360, y contó con la presencia también del referente de la entidad anfitriona, José Luis Bunter, de los secretarios de Gobierno, Julio Dijkstra, y de Fiscalización, Diego Zúñiga, y del presidente del Club Cipolletti, Luca Mancini, entre otras personas.

Se firmaron convenios con la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), por el cual la entidad tendrá su sede en la ciudad en las instalaciones de la CIC y que habilitará un trabajo conjunto entre la Cámara y la organización federativa.

En la sede de la Cámara de Industria y Comercio, se firmaron varios convenios con instituciones para promover el desarrollo y el progreso mercantil y empresario en general, para capacitar en Inteligencia Artificial y enseñar la Lengua de Señas Argentina.

A raíz de esta colaboración entre instituciones, cualquier consulta que quieran formular los empresarios gastronómicos y hoteleros de Cipolletti y la zona, así como el planteo de inconvenientes y dificultades que surjan en el sector, tendrán respuesta o las aclaraciones pertinentes en la representación local de la FEHGRA.

La voluntad de cooperación entre la CIC y FEHGRA ya se está empezando a materializar con la planificación para agosto de un seminario presencial de capacitación sobre Inteligencia Artificial, para el que ya hay numerosos interesados, lo que muestra la enorme atracción que genera esta tecnología y modalidad operativa de avanzada en los tiempos modernos.

Inteligencia Artificial para ventas

El seminario versará sobre "Inteligencia Artificial aplicada a ventas" y facilitará las habilitadas pertinentes para "aumentar ventas, optimizar procesos y preparar" para la competencia en el contexto de la revolución científica y técnica que se está experimentando en el mundo.

La iniciativa se concretará en una sesión, el lunes 10 de agosto, entre las 14 y las 17.30, en el Hotel Polans, en Mengelle 242, y ha sido formulada en especial para comerciantes, empresarios y dueños de negocios. Para inscribirse, dirigirse a https://forms.gle/KdzsTjsXD4DvfNETA

Convenios por seguros de empresarios

Otros convenios versaron sobre seguros en la actividad mercantil y empresarial en general y la alternativa de trabajar con compañías que cubran las exigencias vigentes en la materia al menor costos posible.

Así, hay requerimientos del Municipio de seguros de vida, contra incendios y hasta de salud que deben ser cumplimentados. Para esto y otras necesidades, se contará con la labor gratuita de una persona que va a asesorar con los conocimientos y detalles precisos como para despejar cualquier duda que surja o se formule oportunamente.

Además, se procurará que el empresariado local consiga los mejores y más competitivos precios al contratar seguros, lo cual resulta vital en la compleja situación actual, caracterizada por la baja en las ventas y el consumo.

Con la Fundación Sordos Comahue

En tanto, con la Fundación Sordos Comahue se firmaron tres convenios de capacitación que se llevarán adelante durante esta segunda mitad del año. Uno de ellos apunta a la utilización de la Lengua de Señas Argentina (LSA) en el sector comercial y gastronómico de Cipolletti y la región.

Podrán participar comerciantes, empresarios y empleados del sector mercantil y de diversos rubros y los interesados en este necesario mecanismo de inclusión. Se darán los conocimientos básicos y que resulten más útiles para la comunicación con personas sordas en los locales y establecimientos de la ciudad y otras de la zona, para lo que la Fundación impulsará una intensa campaña de difusión.

Capacitación para DEA y para niñeras

Por otra parte, se bridará un curso de capacitación abierto a todo público para el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), un artefacto que puede resultar fundamental para salvar a una persona que sufre un ataque cardíaco. Con ello, se aprende a utilizar un complemento clave de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Por último, también se acordó concretar una propuesta de capacitación para la labor de niñeras, con certificación nacional de la formación que se pondrá al alcance de quienes concurran. El cuidado de niños y niñas requiere, como especialidad laboral, de la máxima solvencia y seguridad. Al efecto, los conocimientos y prácticas a impartir deben alcanzar los estándares más exigentes.