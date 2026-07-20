Capacitarte en Cipolletti: cómo inscribirse en los cursos gratuitos

Abrieron las inscripciones a Capacitarte: cómo anotarse, dónde ir y qué cursos gratuitos se pueden hacer para mejorar la salida laboral.

Los cursos de capacitación están orientados para obtener una rápida salida laboral.

El Gobierno de Río Negro relanzó el programa Capacitarte , una propuesta de formación laboral gratuita que se desarrollará en más de 40 localidades. La iniciativa apunta a mejorar la empleabilidad y ampliar oportunidades concretas de inserción laboral.

En Cipolletti , uno de los ejes centrales del programa pasa por el acceso directo a la inscripción. Los vecinos interesados ya pueden anotarse de manera presencial para formar parte de esta nueva edición que combina oficios tradicionales y herramientas digitales.

Las inscripciones para Capacitarte en Cipolletti se realizan de forma presencial en la Delegación de Desarrollo Humano de la provincia, ubicada en Yrigoyen 1047. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30.

El trámite es sencillo y está dirigido a personas desde los 16 años en adelante. No se requiere inscripción online ni intermediarios, lo que busca garantizar igualdad de acceso a todos los vecinos interesados en capacitarse.

Desde el organismo provincial remarcaron que la modalidad presencial apunta a facilitar el acompañamiento en el proceso de inscripción, permitiendo evacuar dudas y orientar a los postulantes sobre las opciones disponibles según sus intereses.

Las inscripciones en Cipolletti son gratuitas y presenciales en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano. (Foto: captura Google Maps)

Qué cursos se pueden elegir

La oferta de capacitaciones en Cipolletti es amplia y diversa, con propuestas que abarcan tanto oficios tradicionales como nuevas áreas vinculadas a la tecnología y los servicios.

Entre los cursos disponibles se encuentran herrería, soldadura, plomería, tapicería, electricidad, ayudante gasista y albañilería, todos con alta demanda en el mercado laboral y salida inmediata en distintos rubros.

También se incluyen opciones como pintor de obra, confección de indumentaria y oficio de mucama, pensadas para fortalecer habilidades prácticas y mejorar las posibilidades de inserción en sectores específicos de la economía.

En paralelo, el programa incorpora capacitaciones en marketing digital y streaming, dos áreas en crecimiento que ofrecen herramientas clave para el trabajo independiente y el desarrollo de emprendimientos.

Los vecinos podrán optar por una amplia variedad de capacitaciones de oficios.

Duración y lugares de cursado

Las capacitaciones del programa Capacitarte tendrán una duración aproximada de cuatro meses. Durante ese período, los participantes podrán adquirir conocimientos teóricos y prácticos orientados a la inserción laboral.

Los cursos se dictarán en distintos Centros de Promoción y Salones Comunitarios distribuidos en la ciudad, con el objetivo de acercar la formación a los barrios y facilitar el acceso a quienes no pueden trasladarse largas distancias.

Esta modalidad descentralizada permite que más vecinos puedan participar sin dificultades logísticas, fortaleciendo el carácter inclusivo de la propuesta y su llegada a distintos sectores de la comunidad cipoleña.

Una política pública con alcance provincial

Capacitarte forma parte de una política pública del Gobierno de Río Negro que busca democratizar el acceso a la formación en oficios. La iniciativa se articula con juntas vecinales e instituciones comunitarias en toda la provincia.

El objetivo es que la capacitación llegue a cada rincón del territorio, generando oportunidades concretas de desarrollo personal y laboral. En total, se prevé la realización de más de 600 cursos que alcanzarán a más de 10.000 personas.

La propuesta combina talleres tradicionales con nuevas áreas digitales, en línea con las demandas actuales del mercado laboral, cada vez más dinámico y diverso en sus requerimientos.

El programa tiene una formación estimativa de cuatro meses.

La novedad: Línea Joven

En esta edición, el programa suma la denominada Línea Joven, una nueva herramienta orientada a ampliar la participación de adolescentes y jóvenes en procesos de formación laboral.

A través de esta incorporación, se implementarán 12 nuevos tipos de talleres que apuntan a generar salidas laborales concretas, especialmente pensadas para quienes buscan insertarse por primera vez en el mundo del trabajo.

Con esta ampliación, el Gobierno provincial refuerza su estrategia de capacitación como motor de inclusión social, apostando a la formación como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población.