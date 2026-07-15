Llega ''Capacitarte'' el programa del gobierno rionegrino que apuesta a los jóvenes

Con la incorporación de la Línea Joven, se implementarán 12 nuevos tipos de talleres del programa Capacitarte, orientados a diversas salidas laborales y distribuidos en distintas localidades.

En esta edición 2026 se amplía el tiempo de formación a cinco meses con el fin de profundizar los contenidos que se dictarán en 40 localidades de la provincia y así fortalecer los procesos de aprendizaje y brindar una experiencia más sólida y completa para cada participante. En total, se realizarán más de 600 capacitaciones que alcanzarán a más de 10.000 personas.

Las capacitaciones serán gratuitas y tendrás dos opciones para quienes deseen inscribirse y así facilitar el acceso a las mismas: personal del programa estará realizando inscripciones casa por casa en los barrios y si no, los interesados pueden acercase a la Delegación AVO , ubicada en Hipólito Yrigoyen 1047 de la ciudad de Cipolletti . Comenzarán en los próximos días. El cursado será presencial y variará según la propuesta elegida.

Claro está que los puestos de trabajo han cambiado en los últimos años con la incorporación de nuevas tecnologías y la implementación de la IA ( inteligencia artificial ) para las labores de carácter digital y eso demanda una formación constante y permanente. Por este motivo, la novedad de esta edición será la denominada “Línea Joven” , una propuesta orientada a brindar formación en estas áreas de gran demanda laboral y vinculadas a comunicación y oficios.

Entre las capacitaciones previstas figuran cursos de marketing digital, redes sociales, community manager, informática básica, fotografía, operación de radio y comunicación, además de propuestas relacionadas con energías renovables.

También se ofrecerán talleres de barbería, peluquería, instalaciones eléctricas, soldadura, refrigeración, albañilería y gastronomía.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la nueva línea busca generar mayores oportunidades de capacitación para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral o desarrollar emprendimientos propios.

Capacitarte: Formación adaptada a cada rincón de Río Negro

Con más de 600 capacitaciones programadas para este año, el programa llega a todo el territorio provincial con propuestas diseñadas según las necesidades de cada localidad. Esta política pública busca potenciar la inserción laboral combinando los oficios tradicionales con las nuevas tendencias del mercado, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo y el empleo en la región.