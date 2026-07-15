Río Negro impulsa el empleo joven con el inicio de cursos gratuitos en tecnología

El Gobierno provincial inició "Aceleración Tech", una capacitación online y gratuita para insertar a 80 jóvenes en el demandado sector tecnológico local.

Esta semana comenzó de manera formal Aceleración Tech Río Negro , una iniciativa de formación virtual y gratuita destinada a 80 jóvenes de la provincia. El programa es impulsado por el Gobierno de Río Negro en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ) y la plataforma Alkemy .

La propuesta busca conectar los conocimientos tecnológicos de última generación con las actuales demandas de los sectores productivos y energéticos del territorio rionegrino.

La convocatoria para participar de este trayecto formativo superó ampliamente las expectativas iniciales. En total, se registraron casi 4.000 consultas procedentes de distintas localidades de Río Negro .

A partir de este fuerte interés, se enviaron más de 1.500 evaluaciones de nivel, de las cuales 690 fueron completadas por los aspirantes en tiempo y forma. Tras concluir este riguroso proceso de evaluación, se seleccionaron los 80 rionegrinos y rionegrinas que ya cursan las clases.

Las herramientas digitales más requeridas por el mercado

La capacitación está diseñada para brindar herramientas concretas de inserción laboral en una matriz productiva provincial que se encuentra en constante transformación.

Los trayectos formativos se enfocan en disciplinas de alta demanda:

Desarrollo web

Desarrollo de aplicaciones

Formación integral en programación

Análisis de datos

Durante la cursada, los participantes trabajarán sobre conocimientos aplicados y proyectos reales. Además, incorporarán de manera transversal el uso de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, un requisito cada vez más valorado por las empresas del sector.

Formación local para el desarrollo de la provincia

El lanzamiento del programa representa un paso clave en la estrategia del Gobierno provincial para facilitar el acceso a empleos de calidad. El objetivo principal es que los habitantes de la provincia lideren las nuevas oportunidades en tecnología, servicios digitales, datos y energía.

En la inauguración formal de la capacitación estuvieron presentes directivos de Alkemy junto a la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri, quienes acompañaron el inicio de esta primera etapa de aprendizaje.