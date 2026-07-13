Río Negro y Neuquén unifican su propuesta en Caminos y Sabores 2026

Las provincias presentaron el stand Origen Patagonia para exhibir el potencial productivo, gastronómico y turístico de la región en Costa Salguero.

Por primera vez en los 20 años de historia de la feria, Río Negro y Neuquén inauguraron el viernes 10 su participación conjunta en Caminos y Sabores 2026 . Ambas provincias comparten un único stand con el objetivo de visibilizar la diversidad, la calidad y la identidad de la Norpatagonia .

La apertura del espacio denominado Origen Patagonia convocó a autoridades de ambas provincias, productores, emprendedores y referentes de las distintas cadenas productivas. Durante cuatro días, el sector invita al público a descubrir la región en un recorrido que va desde el mar hasta la cordillera.

Los visitantes que recorran el sector de Río Negro se encontrarán con una muestra de su diversidad productiva: alimentos regionales, la fruticultura tradicional de peras y manzanas, y la Ruta del Vino Patagónico . También participan cocineros, bartenders, el Mercado Artesanal y la promoción de los principales destinos turísticos para la temporada de invierno.

Actividades y propuestas gastronómicas

La programación del evento incluye clases de cocina en vivo, degustaciones guiadas y charlas sobre la producción frutícola de la zona. Asimismo, se ofrecen experiencias con vinos, sidras, gin y vermuts patagónicos.

Esta agenda de actividades busca acercar al público el trabajo y las historias de quienes producen en cada rincón rionegrino. Las propuestas se complementan con una agenda compartida junto a Neuquén, poniendo en escena la riqueza productiva de ambas provincias.

La palabra de las autoridades

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó el impacto de este trabajo sostenido entre los distritos: “Este espacio refleja un camino que Río Negro y Neuquén vienen construyendo junto a nuestros gobernadores. Hoy esa integración también se expresa en Caminos y Sabores, donde mostramos la fuerza de la Norpatagonia en un solo lugar”.

Asimismo, Carlos Banacloy remarcó la importancia de la feria como vidriera comercial para la economía local: “Acá está representado todo lo que identifica a Río Negro: nuestros productores, la fruticultura, la Ruta del Vino Patagónico, la gastronomía, el Mercado Artesanal y el turismo. Caminos y Sabores es una gran vidriera para que miles de personas conozcan la calidad de lo que producimos y el trabajo que hay detrás de cada producto”.

Río Negro y Neuquén montaron un stand conjunto en la feria Caminos y Sabores.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, celebró la concreción del proyecto conjunto: “Estamos muy felices de compartir este espacio con la provincia hermana de Río Negro. Lograr un stand conjunto era un objetivo que veníamos trabajando y expresa una integración que también estamos llevando adelante en distintas políticas entre ambas provincias”.

Finalmente, Guillermo Koenig concluyó señalando el valor estratégico del territorio:

“En este espacio reunimos productos que representan toda la Norpatagonia, desde la cordillera hasta el mar. Es una oportunidad para mostrar la diversidad, la calidad y el potencial de una región que tiene mucho para ofrecer”.

Coordenadas del evento

La feria se desarrolla en el predio de BA Ferial, ubicado en Costa Salguero. El espacio Origen Patagonia estará disponible hasta el 12 de julio, consolidándose como el punto de encuentro para miles de visitantes que buscan conocer una región donde la producción, la gastronomía, el turismo, el vino y las artesanías forman parte de una misma identidad.